Футбол
14.06.2024, 14:55

ВИДЕО | Представители нарвского „Транса“ назвали своих фаворитов чемпионата Европы по футболу

 
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Уже сегодня в Германии стартует чемпионата Европы по футболу. Свои прогнозы перед началом крупнейшего футбольного турнира Европы дали футболисты и работники нарвского „Транса“.

Главными фаворитами предстоящего турнира в нарвском клубе считают Англию и Германию.

Кто станет чемпионом? Отвечают футболисты и работники нарвского „Транса“.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля.

Расписание матчей чемпионата Европы по футболу смотрите тут!

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