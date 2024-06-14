14.06.2024, 14:55
ВИДЕО | Представители нарвского „Транса“ назвали своих фаворитов чемпионата Европы по футболу
ФОТО: | Delfi Meedia
Уже сегодня в Германии стартует чемпионата Европы по футболу. Свои прогнозы перед началом крупнейшего футбольного турнира Европы дали футболисты и работники нарвского „Транса“.
Главными фаворитами предстоящего турнира в нарвском клубе считают Англию и Германию.
Кто станет чемпионом? Отвечают футболисты и работники нарвского „Транса“.
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля.
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