Путин выдвинул свои условия прекращения войны с Украиной. Вот его „реальное мирное предложение“

Представители России в саммите участвовать не будут.

Вот главные требования Путина.

Украина должна заявить о полном выводе войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и начать реальный вывод войск. Это условие прекращения огня и начала переговоров. Речь идет о территориях в пределах административных границ этих областей, а не только тех, которые захвачены российскими войсками.

Украина должна официально заявить об отказе от планов по вступлению в НАТО.

Украина должна признать статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ.

Все это должно быть зафиксировано в виде международных договоренностей.

Санкции Запада против России должны быть отменены.

Путин заявил, что это станет не заморозкой конфликта, а его „окончательным завершением“. Он назвал свой план „реальным мирным предложением“. Путин добавил, что если Украина и страны Запада откажутся от такого предложения, то на них будет лежать ответственность за продолжение конфликта.

Украина неоднократно предлагала свою „формулу мира“, которая подразумевает, в частности, восстановление территориальной целостности страны и вывод российских войск с украинских территорий. Кроме того, Украина требует создания трибунала для расследования преступлений, совершенных Россией, и выплаты компенсаций ущерба, причиненного во время войны.

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