В Ласнамяэ состоится Детский народный забег. Регистрация бесплатна

В Ласнамяэ Детский народный забег пройдет в парке Тондилоо начиная с 15 часов. Сбор и старт состоятся на баскетбольной площадке (рядом с домом ул. К.Кярбери, 11). Мероприятие направлено на детей и молодежь в возрасте от 1 до 12 лет (включительно).

Цель забега ─ подчеркнуть важность здорового образа жизни и повысить осведомленность жителей о пользе физической активности. Короткую дистанцию можно преодолеть в удобном для себя темпе. Медали получат все участники, прошедшие дистанцию.

Программа детского забега:

15.00 Выдача номеров участникам.

15.10 Открытие Детского народного забега и знакомство с трассой.

15.20 Разминка.

15.30 Старт – забег на дистанцию 150м (М-Д в возрасте от 1 до 3 лет).

16.00 Старт– забег на дистанцию 150м (М-Д в возрасте от 4 до 6 лет).

16.15 Старт – забег на дистанцию 300м (М-Д в возрасте от 7 до 9 лет).

16.30 Старт – забег на дистанцию 450м (М-Д в возрасте от 10 до 12 лет).

17.00 Завершение Детского народного забега 2024.

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация. Регистрация и дополнительная информация доступны по ссылке: https://programm.ee/lastejooks-reg/ .

Помимо Детского народного забега, в этот же день на центральной площадке парка Тондилоо (ул.Кивила, 23) состоится празднование Ивановой ночи в Ласнамяэ. Мероприятие начнется 22 июня в 19 часов. Главным исполнителем будет ансамбль Via Baltika.

Управа района Ласнамяэ проводит Детский народный забег в сотрудничестве с Таллиннским спортивным клубом Kalev.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.