Россиянина не выпустили из Эстонии в РФ

Как пояснили RusDelfi в Департаменте полиции и погранохраны, речь идет о гражданине РФ с долгосрочным видом на жительство в Эстонии.

„Рейсовый документ – паспорт – был просрочен, поэтому выехать из страны человек не мог. Такие ситуации происходят время от времени, однако точной статистики мы не ведем“, — прокомментировали в полиции.

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