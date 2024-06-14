14.06.2024, 12:16
Россиянина не выпустили из Эстонии в РФ(2)
ФОТО: | Shutterstock
Вечером 13 июня гражданину Российской Федерации не разрешили покинуть страну на пограничном переходе Койдула, поскольку у него не было соответствующих документов для выезда из страны. Человека отправили обратно в Эстонию.
Как пояснили RusDelfi в Департаменте полиции и погранохраны, речь идет о гражданине РФ с долгосрочным видом на жительство в Эстонии.
„Рейсовый документ – паспорт – был просрочен, поэтому выехать из страны человек не мог. Такие ситуации происходят время от времени, однако точной статистики мы не ведем“, — прокомментировали в полиции.
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