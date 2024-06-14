Исследование: примерно пятая часть семей при потере основного кормильца продержится менее месяца

На опрос, проведенный по заказу банка Citadele в Эстонии, Латвии и Литве, 18% респондентов из Эстонии ответили, что их семья при потере главного кормильца сможет без дополнительных денежных средств продержаться менее одного месяца. По оценке 23% респондентов, они продержатся 1–3 месяца, и по оценке 15% – более шести месяцев. 17% участников опроса раньше в принципе не задумывались об этом.

Среди жителей Латвии и Литвы ситуация несколько лучше – в среднем они в такой ситуации продержатся дольше. 16% респондентов из Латвии и 14% респондентов из Литвы считают, что продержатся менее месяца. Если же в Эстонии 15% отметили, что обладают финансовой подушкой, которая позволит продержаться более 6 месяцев, то среди респондентов из Литвы подобный ответ дали 19%.

„Каждому человеку и каждой семье можно порекомендовать задаться целью сформировать достаточную финансовую подушку безопасности. Это даст уверенность на случай непредвиденных событий и избавит, например, от необходимости брать кредит при первых же сложностях с деньгами“, – объяснила руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен. В общем случае минимальным размером резервного фонда является сумма, достаточная для покрытия расходов минимум в течение трех месяцев.

Хакиайнен отметила, что существуют разные инструменты и способы накопления, а их выбор зависит от потребностей в конкретном случае. Рациональным было бы хранить подушку безопасности на сберегательном счете, чтобы получать со вклада проценты. „Этот вариант оптимальнее, чем просто отдельный счет в банке, поскольку деньги не будут так подвержены инфляции“, – сказала Хакиайнен.