EKRE лишилась еще двух видных политиков

Ланеман уже после понедельничных исключений из партии заявил, что вся ситуация странная и противоречит ценностным принципам EKRE. „Мы всегда критиковали коалицию и ее решения. Особенно то, как это разрушает демократию. А потом в нашей же партии за несколько дней до выборов (съезда EKRE - ред.) снимают оппозиционного кандидата“, - выразил он недоумение.

Ланеман был обеспокоен тем, насколько в такой ситуации можно доверять действиям депутатов фракции. „Когда мы начнем бороться за демократию. Доверенность ко мне тоже поставлена ​​под сомнение“.

Политик сказал, что может продолжать работать в комиссии по государственной обороне и в качестве гостя. Сейчас он думает, как ему лучше всего это сделать, и советуется с друзьями и коллегами. „Как говорится, кто хочет, всегда находит способ, а кто не хочет, никогда не найдет решения“.

Ланеман отметил, что, поскольку он вышел из партии совсем недавно, то было бы неправильно сразу же говорить о вступлении в новую партию или фракцию. „На самом деле у меня проблема в том, что я хорошо или очень хорошо лажу со всеми своими коллегами в Рийгикогу. Благодаря тому, что тема государственной обороны универсальна, бомбы ведь угрожают всем одинаково“, - добавил он.

Что касается Куннаса, то, по данным Delfi, он вышел из фракции EKRE в парламенте, членом партии он не был.

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