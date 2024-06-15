15.06.2024, 14:03
DELFI В УКРАИНЕ | Бойцы ВСУ - о встречах с врагами лицом к лицу: „Ушел в туалет - вернулся с трофеями“
ФОТО: | Delfi Meedia
На линии фронта окопы обеих сторон могут находиться всего в нескольких метрах друг от друга. Военнослужащие ВСУ рассказывают, что были случаи, когда они сталкивались лицом к лицу с россиянами.
Алексей рассказывает, что во время очередного боя на позициях ВСУ оказался солдат в российской военной форме. Как это получилось, в какой момент - никто не понял, как и сам солдат в российской форме.
„Начали его допрашивать. Он рассказал, что раньше жил в Украине, был владельцем магазинов“, - пересказывает Алексей историю пленного солдата, который как оказалось - украинец, родом с Донбасса. После оккупации Россией он никуда не уехал, решил продолжить бизнес.
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