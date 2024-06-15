DELFI В УКРАИНЕ | Бойцы ВСУ - о встречах с врагами лицом к лицу: „Ушел в туалет - вернулся с трофеями“

Алексей рассказывает, что во время очередного боя на позициях ВСУ оказался солдат в российской военной форме. Как это получилось, в какой момент - никто не понял, как и сам солдат в российской форме.

„Начали его допрашивать. Он рассказал, что раньше жил в Украине, был владельцем магазинов“, - пересказывает Алексей историю пленного солдата, который как оказалось - украинец, родом с Донбасса. После оккупации Россией он никуда не уехал, решил продолжить бизнес.

„Он говорил, что его несколько раз предупреждай о том, что могут все „отжать“. Но он не послушал. Говорит, что пришел как-то домой, а там вся семья у стенки стоит. Пришлось идти воевать за Россию. Магазины забрали. Семью отпустили“, - рассказывает Алексей.

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