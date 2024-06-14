Полиция выявила 10 пьяных водителей, семилетний мальчик на самокате въехал в автомобиль

В четверг, 13 июня, в 09:56 произошла авария на 184 км шоссе Пярну-Раквере-Сымеру, где 66-летний мужчина на легковом автомобиле Mercedes-Benz S500 сбил 69-летнего велосипедиста, пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Велосипедиста доставили в больницу, где он позже, к сожалению, скончался. Более подробно об этом ДТП читайте ЗДЕСЬ.

В 20:03 произошла авария возле дома по адресу Ристику, 13 в деревне Пукамяэ в волости Кохила в Рапламаа, где семилетний мальчик на самокате въехал сбоку в легковой автомобиль Mercedes-Benz C 250, которым управляла 56-летняя женщина. Ребенка доставили в больницу.

В 21:53 произошла авария возле Л.Толстого, 22 в Тарту, где 32-летний мужчина на личном самокате не справился с управлением и упал. Пострадавшего доставили в больницу.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.