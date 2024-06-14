Убийство Ирины из Ласнамяэ: окружной суд не изменил приговор обвиняемому

В своей апелляции прокурор Лаури Йыги просил ужесточить наказание обвиняемому, 28-летнему Дмитрию Воронину. Если суд первой инстанции приговорил его к 15 годам лишения свободы, то прокурор требовал для него тюремного заключения сроком на 20 лет.

Подал апелляционную жалобу и защитник Воронина, который считает, что действия его клиента представляли собой убийство, но не убийство, совершенное мучительным способом, а потому статья обвинения должна быть переквалифицирована.

Однако окружной суд не нашел оснований ни для смягчения, ни для ужесточения приговора.