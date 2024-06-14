Футбол
14.06.2024, 09:27

Войти в историю – исторические рекорды, которые могут быть побиты на Евро-2024

 
Официальный мяч Евро-2024, получивший название Fussballliebe. В переводе мяч назвали „любовь к футболу“. Талисманом предстоящего чемпионата Европы — медведь по имени Альберт
Официальный мяч Евро-2024, получивший название Fussballliebe. В переводе мяч назвали „любовь к футболу“. Талисманом предстоящего чемпионата Европы — медведь по имени Альберт
ФОТО: IMAGO/Michael Bihlmayer | Scanpix

Чемпионат Европы по футболу в этом году пройдет в десяти городах Германии. Как обычно на крупных спортивных мероприятиях, внимание будет уделено не только результатам, но и рекордам. На Евро-2024 может быть побито сразу несколько исторических достижений. Рассказывает Delfi.lv.

Это будет 17-й чемпионат Европы, организованный Ассоциацией европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В турнире примут участие 24 сборные, одна из которых является дебютантом – сборная Грузии.

В третий раз матчи чемпионата Европы пройдут на немецкой земле, и второй раз – в объединенной Германии. Западная Германия принимала турнир 1988 года, а на Евро-2020 четыре матча были сыграны в Мюнхене. Это будет первый раз, когда турнир будет проводиться на территории бывшей Восточной Германии с Лейпцигом в качестве принимающего города, и первый крупный турнир после ЧМ-2006, единственным хозяином которого является единая Германия.

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