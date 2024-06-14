14.06.2024, 09:27
Войти в историю – исторические рекорды, которые могут быть побиты на Евро-2024
ФОТО: | Scanpix
Чемпионат Европы по футболу в этом году пройдет в десяти городах Германии. Как обычно на крупных спортивных мероприятиях, внимание будет уделено не только результатам, но и рекордам. На Евро-2024 может быть побито сразу несколько исторических достижений. Рассказывает Delfi.lv.
Это будет 17-й чемпионат Европы, организованный Ассоциацией европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В турнире примут участие 24 сборные, одна из которых является дебютантом – сборная Грузии.
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