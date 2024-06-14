Войти в историю – исторические рекорды, которые могут быть побиты на Евро-2024

В третий раз матчи чемпионата Европы пройдут на немецкой земле, и второй раз – в объединенной Германии. Западная Германия принимала турнир 1988 года, а на Евро-2020 четыре матча были сыграны в Мюнхене. Это будет первый раз, когда турнир будет проводиться на территории бывшей Восточной Германии с Лейпцигом в качестве принимающего города, и первый крупный турнир после ЧМ-2006, единственным хозяином которого является единая Германия.