Сербские фанаты устроили на чемпионате Европы по футболу первый скандал

Сборная Сербии готовиться к первому матчу на турнире в Аугсбурге (Германия). Сербы начнут чемпионат Европы в воскресенье, матчем с Англией, который состоится в Гельзенкирхене. Именно этот матч местная полиция считает одним из самых опасных на турнире из-за присутствия ультрас обеих команд.

Тренировка сборной Сербии в среду превратилась в хаос. Для начала один молодой болельщик выбежал на поле, где его задержала полиция, сообщает Dailymail. Затем другие болельщики стали свистеть в адрес полиции и бросать на поле пиротехнику. Однако полиции удалось успокоить ситуацию, и после перерыва тренировка продолжилась.

По данным dailymail, на воскресном матче между Сербией и Англией будут присутствовать более 1000 полицейских, а на стадионе будет подаваться только слабоалкогольное пиво, а болельщиков из двух стран будут разделять. Кстати, это единственный матч, где будут действовать ограничения на алкоголь.

Чемпионат Европы по футболу официально стартует в пятницу, когда в Мюнхене в матче открытия Германия сыграет с Шотландией. Матч начнется в 22:00.

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