Украина ждет важных решений от G7. Что Зеленский и лидеры Запада обсуждают на саммите в Италии

Зеленский перечислил важные для Киева темы, которые должны обсуждаться сегодня и завтра в Италии на саммите „семерки“. Это укрепление коалиции по поставкам ВСУ западных истребителей, ускорение обучения пилотов и поставки самолетов, а также развитие украинской системы ПВО: она должна получить средства большего радиуса действия и мощные западные комплексы.

Кроме того, Зеленский заявил о важности одобрения формата, в котором замороженные российские активы могут быть использованы в пользу Украины.

Страны G7 — Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США — являются важнейшими финансовыми и военными сторонниками Украины с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Семь богатых западных демократий при участии руководства Евросоюза обсуждают формат использования замороженных российских активов уже не первый год. Последняя версия их плана заключалась в том, чтобы дать Киеву кредит на сумму около 50 млрд долларов, который будет погашаться из будущих процентов с российских активов.

Ранее о подробностях плана писал наш экономический корреспондент Алексей Калмыков:

Как объяснял наш корреспондент, на пути оформления такого решения есть ряд препятствий, в основном связанных с Виктором Орбаном — венгерским премьером и главным союзником Владимира Путина в ЕС.

К тому же, существуют юридические риски: Россия может судиться за свои деньги в независимых европейских судах. И риски денежно-кредитные: другие страны могут охладеть к евро, если вложения в европейской валюте окажутся под угрозой конфискации по политическим мотивам.

При этом советник президента США Джо Байдена по вопросам безопасности Джейк Салливан заявил, что „основные моменты“ плана уже решены и что вероятен хороший исход.