Министр обороны Ханно Певкур о необходимости найти 1,6 млрд: мы не можем разрывать страну новыми налогами

„Вопросы бюджета будут обсуждаться в правительстве в сентябре, когда будет разрабатываться бюджетная стратегия страны“, – сказал Певкур порталу ERR.

Он также указал на то, что командующий Силами обороны закончил последние расчеты только несколько недель назад.

„Это обычный рабочий процесс, когда в какой-то момент канцлер решил, что больше не хочет работать канцлером Министерства обороны, и подал заявление об уходе“, – добавил он.

„При объяснении своего ухода командующий Силами обороны ни разу не сказал, что уходит из-за того, что нет 1,6 млрд. На момент его ухода он вообще еще не называл этих цифр. Так что в этом отношении их нужно разделить. А канцлер Министерства обороны сказал, что еще в начале года он обдумывал свой уход. Это их личные решения“, – сказал министр.

„Нет безопасности Эстонского государства без финансовой устойчивости. Мы не можем разрывать страну новыми повышениями налогов или кредитными обязательствами для одной конкретной области“, – отметил Певкур.

„Задача правительства – найти правильные решения. И эти решения всегда принимаются в правительстве в рамках бюджетной стратегии государства, так что не стоит забегать вперед. Когда бюджетная стратегия будет окончательно утверждена, мы сможем обосновать свои выборы, почему так или иначе“, – сказал Певкур.

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