ВИДЕО И ФОТО | Чемпиона Европы Йоханнеса Эрма торжественно встретили в аэропорту. „Мурашки по коже!“

„Энергия здесь мощная, у меня снова мурашки по коже“, — поблагодарил Эрм пришедших людей. „Очень сильная энергетика! Столько людей пришло. Это чувствовалось на соревнованиях и продолжает ощущаться здесь. От этого мурашки по коже, очень сильная энернетика“.

По словам чемпиона Европы, когда он вспоминает свои эмоции после победы, на глазах снова наворачиваются слезы. „Я так счастлива, это просто эйфория!“

Прямая трансляция Прямая трансляция завершена!

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