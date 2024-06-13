13.06.2024, 17:28
ВИДЕО | Кая Каллас о резкой критике со стороны Кусти Сальма: Да, это меня тревожит. Обвинения совершенно беспочвенны(29)
Кусти Сальм вчера заявил, что уходит с поста канцлера Министерства обороны, потому что правительство не может найти достаточно денег для обороны Эстонии, а именно 1,6 миллиарда евро. Премьер-министр Кая Каллас на сегодняшней пресс-конференции правительства была заметно раздражена и отчиталась, что было сделано все возможное.
„Да, меня это тревожит, потому что эти обвинения действительно совершенно беспочвенны“, - заявила она в интервью Delfi после официальной части пресс-конференции.
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