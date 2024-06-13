Новости Эстонии
13.06.2024, 17:28

ВИДЕО | Кая Каллас о резкой критике со стороны Кусти Сальма: Да, это меня тревожит. Обвинения совершенно беспочвенны

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Кусти Сальм вчера заявил, что уходит с поста канцлера Министерства обороны, потому что правительство не может найти достаточно денег для обороны Эстонии, а именно 1,6 миллиарда евро. Премьер-министр Кая Каллас на сегодняшней пресс-конференции правительства была заметно раздражена и отчиталась, что было сделано все возможное.

„Да, меня это тревожит, потому что эти обвинения действительно совершенно беспочвенны“, - заявила она в интервью Delfi после официальной части пресс-конференции.

Сальм, в свою очередь, заявил вчера, что на боеприпасы потребуется около 1,6 миллиарда евро. „Это важная, абсолютно критическая вещь, которую необходимо сделать в Эстонии“.

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