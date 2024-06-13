Бывшие сотрудницы SpaceX подали на Илона Маска в суд за сексуальные домогательства

Заявительницы утверждают, что Маск лично распорядился уволить их, когда они написали открытое письмо о том, что в компании SpaceX происходят сексуальные домогательства, а поведение Маска в публичной сфере является „частым источником отвлечения внимания и смущения“.

В чем обвиняют Маска бывшие сотрудницы SpaceX

Илон Маск управляет компанией „в темные времена“, говорится в иске. „Он относится к женщинам как к сексуальным объектам, которые оцениваются по размеру бюстгальтера, заваливает сотрудников непристойными сексуальными шутками и предлагает тем, кто бросает вызов атмосфере „зверинца“, искать работу в другом месте, если им это не нравится“, - заявили женщины.

В иске говорится о нескольких нарушениях федерального и государственного трудового законодательства, в том числе о том, что Маск „лично занимался сексуальными домогательствами и создавал враждебную обстановку на рабочем месте“, а также мстил сотрудникам за „противодействие дискриминации, домогательствам и враждебной рабочей обстановке, которые они наблюдали“, передает NBC News.

„В иске утверждается, что сообщения Маска в соцсети Twitter, теперь уже X, поощряли сексуально неприемлемые высказывания и поведение на рабочем месте среди рядовых сотрудников. В иске приводится не менее 20 его (Илона Маска. - Ред.) постов, в том числе несколько, в которых упоминается пенис“, - отмечается в публикации.

Комментарий президента SpaceX

О подобных обвинениях со стороны бывших сотрудниц SpaceX 11 июня написало также онлайн-издание The Wall Street Journal. В комментарии этому изданию президент и главный операционный директор компании SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что сообщения в прессе отражают „вводящий в заблуждение нарратив“, а Илон Маск - „один из лучших людей, с которыми она знакома“. Компания SpaceX проводит полное расследование всех выдвинутых обвинений в сексуальных домогательствах и принимает соответствующие меры, добавила она.