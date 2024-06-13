В Германии нашли тело пропавшей девятилетней девочки из Украины. Полиция расследует убийство

Начальник полиции Хеймница Карстен Кампф рассказал на пресс-конференции, что Валерия стала жертвой преступления, и что полиция расследует ее смерть как убийство. При этом он добавил, что после проведения судебно-медицинской экспертизы в Лейпциге стало известно, что признаков сексуального насилия на теле ребенка нет.

По сообщению лейпцигской ежедневной газеты LVZ, Валерию нашли в труднодоступной части леса, в зарослях, примерно в четырех километрах от ее дома в небольшом городе Дёбельн, где она жила с матерью и отчимом.

Старший прокурор Хемница Ингрид Бургхарт также рассказала, что девочка была убита на том же месте, где было найдено ее тело.

На сегодняшний день у полиции нет конкретного подозреваемого, но на пресс-конференции Буркхард сказала, что расследование идет „среди ближайшего окружения ее семьи“.

Утром в понедельник 3 июня Валерия отправилась в школу, но так до нее и не дошла. Во вторник началась поисковая операция, в которой участвовали более 400 полицейских из земель Саксония и Саксония-Анхальт, а также работники других служб экстренного реагирования, включая пожарных и водолазов, обследовавших дно реки Мульде.

Жители Дёбельна, небольшого города с населением около 24 тысяч человек, организовали частные поисковые отряды и искали девочку в садах, подвалах и гаражах.

В ходе поисков полиция опросила несколько сотен жителей города, а также проверила местонахождение всех известных полиции лиц, совершивших сексуальные преступления.

„Мы надеялись, что найдем Валерию живой“, — сказала представитель полиции Менди Кюршнер на той же пресс-конференции.

Многие СМИ задавались вопросом, почему потребовалась неделя, чтобы найти пропавшего ребенка, если 5 июня в полицию обращалась женщина, которая якобы слышала крики о помощи в день исчезновения Валерии неподалеку от того места, где нашли ее тело, и полиция этот факт признала.