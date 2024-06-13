ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (841-й день) | Военнослужащие РФ открыли огонь по мирным жителям в Брянской области

По данным Astra, военные открыли огонь по автомобилю „Фольксваген Пассат“, который не остановился на КПП. В результате стрельбы двое мирных жителей, находившихся в машине, были госпитализированы с различными ранениями.

Военнослужащие РФ открыли огонь по мирных жителям в приграничном селе Любечане в Брянской области, утверждают источники издания Astra.

Это были корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин. Им делают операции. Третий пострадавший — офицер сопровождения. Ранее власти Горловки сообщили, что пострадали три сотрудника телеканала.

Позднее телеканал НТВ уточнил , что в самопровозглашенной ДНР были ранены двое его сотрудников.

По его словам, сотрудники НТВ, в том числе корреспондент Алексей Ивлиев, получили тяжелые ранения „во время выполнения профессиональных обязанностей“ в поселке Гольмовский. Пострадавших госпитализировали.

После этого Мосбиржа объявила об остановке с 13 июня торгов долларами США и евро. ЦБ сообщил, что на бирже не будут проводиться торги и гонконгским долларом из-за его привязки к американской валюте. Несколько крупных российских брокерских компаний остановили вывод долларов США, евро и гонконгских долларов со счетов клиентов.

США 12 июня объявили о санкциях в отношении более чем 300 физических и юридических лиц — как из России, так и из других стран, помогающих РФ обходить введенные ранее ограничения. Под санкции в том числе попали Мосбиржа, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий.

Всего власти страны расширили санкционный список более чем на 40 новых позиций.

Великобритания присоединилась к санкциям США против Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария.

По данным канала, поводом для дела стало интервью Лазаревой от 14 августа 2023 года, в котором она, как утверждается, заявила, что радуется атакам беспилотников на Москву.

Большинство граждан Украины (60%) считают, что Россия ставит своей целью в войне уничтожение украинской нации.

„На третьем этапе объектом нападения была оставшаяся критически важная инфраструктура, гражданское население терроризировали бомбардировками гуманитарной помощи и поставками воды. Наконец, на четвертом этапе Россия предприняла стратегические атаки с целью уничтожить или захватить оставшиеся объекты инфраструктуры“, — рассказала она.

Партнер Global Rights Compliance Катриона Мердок рассказала журналистам, что российская осада Мариуполя состояла из четырех этапов: это атаки на гражданскую инфраструктуру, отключение электроэнергии, отопления и воды, отказ в гуманитарных коридорах и доставке помощи.

В документе подчеркивается, что российские власти и военные намеревались убить и причинить вред как можно большему количеству мирных жителей Мариуполя, оставляя их без воды, газа и электричества при температуре ниже минус 10°C. Согласно сторонним оценкам, во время осады и захвата Мариуполя российской армией погибли как минимум 22 тысячи человек. В городе были повреждены или разрушены порядка 90% медицинских учреждений и жилых домов.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на досье, подготовленное юристами Global Rights Compliance совместно с правительством Украины и переданное в Международный уголовный суд в Гааге.

Россия применила умышленную тактику голода во время 85-дневной осады Мариуполя весной 2022 года, что приравнивается к военному преступлению.

„У одного мужчины контузия, осколочные ранения головы и левой кисти, у второго — осколочное ранение лица. Бригадами скорой помощи они доставляются в областную клиническую больницу“, — рассказал глава региона.

Два мирных жителя пострадали в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль, ехавший по окраине города Шебекино.

Минобороны РФ и местные власти это сообщение не комментировали. Другие СМИ об инциденте не сообщали.

Согласно исследованию, на вопрос об окончательной цели России в войне 34% респондентов ответили „геноцид и физическое уничтожение большинства украинцев“, еще 26% назвали „уничтожение украинской нации и национального самосознания, принудительная ассимиляция украинцев и превращение в россиян“.

12% опрошенных заявили, что Россия добивается смены власти и создания в Украине марионеточного государства.

Лишь 7% считают, что Россия намерена сохранить за собой уже оккупированные территории без претензии на всю или большинство территорий Украины.

6% заявили, что Россия планирует присоединить все украинские территории с сохранением определенной культурной автономии.

Пять процентов опрошенных дали ответ, который был сформулирован в духе российской пропаганды — „провести денацификацию и демилитаризацию Украины без посягательств на независимость страны“.

12% участников опроса затруднились с ответом о целях России в войне против Украины.

Опрос проводился 16-22 мая 2024 года методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В общей сложности были опрошены 1067 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех подконтрольных властям Украины регионах страны. В выборку не включались жители оккупированных территорий и граждане, выехавшие из Украины после начала полномасштабного российского вторжения.

Новые санкции в отношении России должны были быть введены к 13 июня, началу саммита „Большой семерки“, но их своевременного согласования не удалось достичь из-за позиции Германии.

Об этом сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники.

По словам одного из собеседников агентства, в последнее время Германия стала „новой Венгрией“, которая ранее неоднократно блокировала решения по новым санкциям против России.