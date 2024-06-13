ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (841-й день) | Военнослужащие РФ открыли огонь по мирным жителям в Брянской области
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
На Татьяну Лазареву завели дело дело об оправдании терроризма
Об этом пишет прокремлевский телеграм-канал Shot.
По данным канала, поводом для дела стало интервью Лазаревой от 14 августа 2023 года, в котором она, как утверждается, заявила, что радуется атакам беспилотников на Москву.
13 июня журналисты обратили внимание, что МВД России объявило Лазареву в розыск.
Великобритания присоединилась к санкциям США против Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария.
Всего власти страны расширили санкционный список более чем на 40 новых позиций.
США 12 июня объявили о санкциях в отношении более чем 300 физических и юридических лиц — как из России, так и из других стран, помогающих РФ обходить введенные ранее ограничения. Под санкции в том числе попали Мосбиржа, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий.
После этого Мосбиржа объявила об остановке с 13 июня торгов долларами США и евро. ЦБ сообщил, что на бирже не будут проводиться торги и гонконгским долларом из-за его привязки к американской валюте. Несколько крупных российских брокерских компаний остановили вывод долларов США, евро и гонконгских долларов со счетов клиентов.
Трое сотрудников пропагандистского телеканала НТВ ранены в Горловке в самопровозглашенной ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
По его словам, сотрудники НТВ, в том числе корреспондент Алексей Ивлиев, получили тяжелые ранения „во время выполнения профессиональных обязанностей“ в поселке Гольмовский. Пострадавших госпитализировали.
Позднее телеканал НТВ уточнил, что в самопровозглашенной ДНР были ранены двое его сотрудников.
Это были корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин. Им делают операции. Третий пострадавший — офицер сопровождения. Ранее власти Горловки сообщили, что пострадали три сотрудника телеканала.
Военнослужащие РФ открыли огонь по мирных жителям в приграничном селе Любечане в Брянской области, утверждают источники издания Astra.
По данным Astra, военные открыли огонь по автомобилю „Фольксваген Пассат“, который не остановился на КПП. В результате стрельбы двое мирных жителей, находившихся в машине, были госпитализированы с различными ранениями.
Минобороны РФ и местные власти это сообщение не комментировали. Другие СМИ об инциденте не сообщали.
Два мирных жителя пострадали в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль, ехавший по окраине города Шебекино.
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
„У одного мужчины контузия, осколочные ранения головы и левой кисти, у второго — осколочное ранение лица. Бригадами скорой помощи они доставляются в областную клиническую больницу“, — рассказал глава региона.
Россия применила умышленную тактику голода во время 85-дневной осады Мариуполя весной 2022 года, что приравнивается к военному преступлению.
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на досье, подготовленное юристами Global Rights Compliance совместно с правительством Украины и переданное в Международный уголовный суд в Гааге.
В документе подчеркивается, что российские власти и военные намеревались убить и причинить вред как можно большему количеству мирных жителей Мариуполя, оставляя их без воды, газа и электричества при температуре ниже минус 10°C. Согласно сторонним оценкам, во время осады и захвата Мариуполя российской армией погибли как минимум 22 тысячи человек. В городе были повреждены или разрушены порядка 90% медицинских учреждений и жилых домов.
Партнер Global Rights Compliance Катриона Мердок рассказала журналистам, что российская осада Мариуполя состояла из четырех этапов: это атаки на гражданскую инфраструктуру, отключение электроэнергии, отопления и воды, отказ в гуманитарных коридорах и доставке помощи.
„На третьем этапе объектом нападения была оставшаяся критически важная инфраструктура, гражданское население терроризировали бомбардировками гуманитарной помощи и поставками воды. Наконец, на четвертом этапе Россия предприняла стратегические атаки с целью уничтожить или захватить оставшиеся объекты инфраструктуры“, — рассказала она.
Большинство граждан Украины (60%) считают, что Россия ставит своей целью в войне уничтожение украинской нации.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
Согласно исследованию, на вопрос об окончательной цели России в войне 34% респондентов ответили „геноцид и физическое уничтожение большинства украинцев“, еще 26% назвали „уничтожение украинской нации и национального самосознания, принудительная ассимиляция украинцев и превращение в россиян“.
12% опрошенных заявили, что Россия добивается смены власти и создания в Украине марионеточного государства.
Лишь 7% считают, что Россия намерена сохранить за собой уже оккупированные территории без претензии на всю или большинство территорий Украины.
6% заявили, что Россия планирует присоединить все украинские территории с сохранением определенной культурной автономии.
Пять процентов опрошенных дали ответ, который был сформулирован в духе российской пропаганды — „провести денацификацию и демилитаризацию Украины без посягательств на независимость страны“.
12% участников опроса затруднились с ответом о целях России в войне против Украины.
Опрос проводился 16-22 мая 2024 года методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В общей сложности были опрошены 1067 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех подконтрольных властям Украины регионах страны. В выборку не включались жители оккупированных территорий и граждане, выехавшие из Украины после начала полномасштабного российского вторжения.
Новые санкции в отношении России должны были быть введены к 13 июня, началу саммита „Большой семерки“, но их своевременного согласования не удалось достичь из-за позиции Германии.
Об этом сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники.
По словам одного из собеседников агентства, в последнее время Германия стала „новой Венгрией“, которая ранее неоднократно блокировала решения по новым санкциям против России.
Дипломатический источник DPA утверждает, что Германию не устраивают, прежде всего, новые ограничения, касающиеся обхода европейских санкций. В Берлине опасаются, что за нарушения могут быть привлечены к ответственности немецкие компании, поэтому предлагают либо отменить эту меру, либо ограничить ее определенными категориями товаров.
Два ребенка пострадали при обстреле Новомосковска в Днепропетровской области, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак
„У трехлетней малышки взрывная травма, ссадины и царапины. Она в больнице в состоянии средней тяжести. Еще у одной девочки, 12 лет, острая реакция на стресс“, — говорится в сообщении.
После обстрела в городе начался пожар, повреждены девять домов. Детали случившегося уточняются.
Чуть позже пришло сообщение что число пострадавших в результате российского удара по Новомосковску увеличилось до шести.
Он добавил, что в городе были повреждены пять учебных заведений, 91 частный дом и газовая инфраструктура.
Мирный житель погиб при обстреле села Токаревка Херсонской области, сообщила прокуратура региона
По данным следствия, российские военные днем 13 июня обстреляли Дарьевскую общину из минометов. В результате погиб 40-летний житель Токаревки, который в момент обстрела шел по улице.
Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 УК Украины).
Германия не может передать Украине больше трех систем ПВО Patriot, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус
После передачи третьей системы, которая ожидается в ближайшее время, в распоряжении бундесвера останется лишь девять Patriot для собственных нужд, пояснил министр. По его словам, если ФРГ смогла выделить три системы, то и другие партнеры Украины „наверняка сумеют“ найти для Киева еще одну.
Писториус отметил, что союзники из НАТО могут передать и другие системы ПВО. „Любая система поможет защитить воздушное пространство Украины — а значит, и ее безопасность“, — подчеркнул он.
Польша не планирует передавать Украине системы Patriot
Варшава не давала согласия на передачу польской батареи ЗРК Patriot Украине, сообщил заместитель главы оборонного ведомства Польши Цезарий Томчик.
„Польские Patriot охраняют польское небо, и это не изменится“, — написал Томчик.
Таким образом он прокомментировал публикацию The New York Times, в которой говорилось, что президент США Джо Байден согласовал отправку в Украину еще одной такой системы ПВО. В материале сообщалось, что установка будет доставлена из Польши.
Позднее глава Пентагона Ллойд Остин также подчеркнул, что США не анонсировали передачу Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot.
Украина и Япония подписали соглашение о гарантиях безопасности
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсети Х.
В рамках соглашения Япония предоставит Украине 4,5 миллиарда долларов в 2024 году и будет оказывать поддержку в течение десяти лет. „Это включает помощь в сфере безопасности и обороны, гуманитарную помощь, техническое и финансовое сотрудничество, совместную работу по реализации пунктов формулы мира“, — написал Зеленский.
Он уточнил, что соглашение также предусматривает поддержку санкций против России и помощь в послевоенном восстановлении Украины.
Пентагон: продвижение российских войск в Харьковской области замедлилось после того, как Украине разрешили использовать западное оружие для ударов по РФ
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Минобороны США Ллойда Остина.
„Я вижу замедление продвижения россиян и стабилизацию этого участка фронта“, — подчеркнул Остин.
Он также напомнил, что еще пару недель назад были опасения, что российской армии удастся добиться значительного прорыва. „Я не думаю, что мы увидим это в будущем“, — добавил Остин.
Глава Пентагона добавил, что украинские военные умело используют переданное западными партнерами оружие. „Украинцы сделали многое для укрепления своих оборонительных позиций и умело используют оружие и боеприпасы, которые им предоставили. И все это будет продолжать поступать. Так что, на мой взгляд, со временем они станут сильнее“, — заключил Остин.
* Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
**Военный дневник подготовлен по материалам „Медузы“.
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