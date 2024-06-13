Трех сотрудников НТВ тяжело ранили в аннексированной ДНР

По его словам, сотрудники НТВ, в том числе корреспондент Алексей Ивлиев, получили тяжелые ранения „во время выполнения профессиональных обязанностей“ в поселке Гольмовский. Пострадавших госпитализировали.

Главный врач городской больницы № 2 Горловки Нелля Якуненко заявила ТАСС, что раненные журналисты сейчас находятся в коме.

„Ко мне привезли [журналистов], они тяжеленные. Они в коме, не говорящие, не могу сказать [что с ними случилось], они в операционной. У них травматическая ампутация, открытая черепно-мозговая“, — цитирует ее слова агентство.

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