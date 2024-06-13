Автомобиль сбил на пешеходном переходе велосипедиста. От полученных травм пострадавший скончался

Сегодня в 9:56 в центр тревоги поступило сообщение об аварии на 183 км шоссе Пярну-Раквере-Сымеру в Ляэне-Вирумаа в деревне Няпи, где 66-летний мужчина на легковом автомобиле Mercedes-Benz сбил 69-летнего велосипедиста, пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

На велосипедисте не было шлема. Скорая помощь доставила его в тяжелом состоянии в больницу. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь мужчине, и от полученных травм он скончался.

Как рассказал оперативный дежурный Раквереского отделения полиции Тауно Веттик, согласно предварительным данным, приближаясь к переходу, 66 летний водитель не заметил, что в то же самое время с правой стороны на переход выехал велосипедист.

„Каждый участник дорожного движения должен убедиться в собственной безопасности. Напоминаю водителям автомобилей и велосипедистам, что, приближаясь к нерегулируемому переходу, нужно снизить скорость и убедиться, что пересечение перехода безопасно“, - сказал полицейский.

„Помимо прочего всем участникам дорожного движения следует помнить, что в летний период яркое солнце может значительно ухудшить видимость. Поэтому в нынешнее время, передвигаясь на велосипеде, будет безопаснее перед переходом слезть с велосипеда и убедиться, что пересечение проезжей части безопасно. При въезде на велосипеде на переход у велосипедиста нет перед транспортными средствами преимущественного права проезда, и выезд на дорогу может быть для водителя автомобиля неожиданным, что оставляет мало времени для реагирования“, - добавил Веттик.

Мужчина, находившийся за рулем автомобиля, был трезв и имеет водительское удостоверение соответствующей категории. Максимально разрешенная скорость на этом отрезке составляют 50 км/ч. В момент ДТП асфальт был сухим.

Для выяснения всех обстоятельств случившегося полиция возбудила уголовное дело.

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