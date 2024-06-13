ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | На подходе очень сильные ливни

В четверг (13.06) над Скандинавией и Финляндией удержится пояс низкого давления. Днем во многих местах дожди, но во второй половине дня усилит свое влияние находящийся на юге страны гребень высокого давления, вероятность осадков уменьшится. Днем ожидается ветер юго-западного и западного направлений, умеренный или слабый. Температура воздуха днем 15..20°C.

В пятницу (14.06) с юга к нам придут очень влажные и подвижные воздушные массы. В ночь на пятницу, в первой половине ночи, дожди пройдут местами, но ближе к утру, начиная с нашей южной границы, по стране будет двигаться зона плотной облачности. Сначала она пойдет на север, а днем возмет курс на восток. Днем во многих местах пройдут дожди, местами грозы и обильные осадки. Очень сильные ливни ожидаются в Восточной Эстонии, там же вероятность грозы наиболее велика. К вечеру облачность и осадки поредеют. Ветер слабый, переменных направлений 1-7, на островах ветер южных направлений 3-9 м/с, при осадках порывистый. Температура воздуха ночью 7..13°C, днем 13..18°C.