13.06.2024, 13:35
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | На подходе очень сильные ливни
ФОТО: | Delfi Meedia
Погода в ближайшие пару дней сохранится дождливой. В пятницу к нам придут особо влажные воздушные массы.
В четверг (13.06) над Скандинавией и Финляндией удержится пояс низкого давления. Днем во многих местах дожди, но во второй половине дня усилит свое влияние находящийся на юге страны гребень высокого давления, вероятность осадков уменьшится. Днем ожидается ветер юго-западного и западного направлений, умеренный или слабый. Температура воздуха днем 15..20°C.
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