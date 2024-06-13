13.06.2024, 12:20
Полиция просит помощи в поисках пропавшего молодого человека
В ночь на четверг (13 июня) родители сообщили полиции, что у них нет информации о том, где находится их сын, и они обеспокоены. Близкие попросили полиции помощи в его поисках.
Полиция начала поиски, которые пока результатов не дали.
Уходя из дома, молодой человек был одет в белую куртку без капюшона, на голове — черная кепка, с собой имеет черную поясную сумку.
Полиция просит всех, у кого есть информация о пропавшем молодом человеке, сообщить ее в Центр тревоги по номеру 112.
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