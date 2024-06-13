ЧП и криминал
13.06.2024, 12:20

Полиция просит помощи в поисках пропавшего молодого человека

 
Пропавший молодой человек
Пропавший молодой человек
ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 19-летнего Марио-Марти, который ушел из своего дома в городе Тырва (Валгамаа) 12 июня после обеда и до сих пор не вернулся.

В ночь на четверг (13 июня) родители сообщили полиции, что у них нет информации о том, где находится их сын, и они обеспокоены. Близкие попросили полиции помощи в его поисках.

Полиция начала поиски, которые пока результатов не дали.

Уходя из дома, молодой человек был одет в белую куртку без капюшона, на голове — черная кепка, с собой имеет черную поясную сумку.

Полиция просит всех, у кого есть информация о пропавшем молодом человеке, сообщить ее в Центр тревоги по номеру 112.

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