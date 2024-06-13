Уже завтра в Германии стартует крупнейший футбольный турнир Европы. Делайте прогноз и выигрывайте призы от Delfi!

Матч открытия Чемпионата Европы по футболу состоится 14 июня 2024 года в Мюнхене на домашнем стадионе футбольного клуба „Бавария“. Завершится турнир 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине, столице Германии.

Германия принимала участие во всех финальных турнирах Чемпионата Европы с 1972 года и трижды выигрывала европейское первенство в 1972, 1980 и 1996 годах.

В каких городах будут проходить матчи Евро-2024?

Турнир пройдет в 10 городах, помимо Мюнхена и Берлина матчи также примут Кёльн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг и Штутгарт.

Групповой этап чемпионата Европы

В турнире примут участие 24 сборные. Команды разделены на шесть групп. В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждой группы и четыре лучшие сборные из занявших третьи места.

Впервые в финальной части чемпионата Европы примут участие Грузия и Сербия.

Какие команды в числе фаворитов?

Согласно оценке суперкомпьютера статистической компании Opta, который провел 10 тыс. симуляций турнира, вероятность победы Англии оценивается в 19,9%.

В топ-5 фаворитов также вошли сборные Франции (19,1%), Германии (12,4%), Испании (9,6%) и Португалии (9,2%).

Гимн и талисман Евро-2024

Гимном предстоящего чемпионата Европы стала песня Fire, которую записали группа OneRepublic, немецкая певица Leony и итальянские авторы электронной музыки MEDUZA.

Талисманом турнира стал медведь по имени Альберт. Имя для талисмана выбирали болельщики вместе с детьми – участники программы УЕФА „Футбол в школах“.

Где смотреть Евро-2024?

Жители Эстонии смогут бесплатно посмотреть чемпионат Европы по футболу 2024 года на телеканалах ERR и концерна TV3 Grupp. Половину от общего числа матчей можно будет увидеть в эфире ETV и русскоязычного ETV+.

Поединки, начинающиеся в 16:00 и 19:00, покажут телеканалы TV3 и TV6.

ETV и ETV+ покажут все последние матчи игровых дней, начинающиеся в 22:00, включая матч открытия Евро-2024 и оба полуфинала. В общей сложности это 25 трансляций.