Эстония и еще 18 государств призывают конфисковать активы Центробанка РФ на общую сумму 300 млрд евро

Согласно совместному заявлению, руководители государств G7 – США, Италии, Японии, Канады, Франции, Германии и Соединенного Королевства – на следующей встрече скорее всего примут решение, арестовывать ли и как арестовывать эти российские активы на общую сумму в порядка 300 миллиардов евро, которые были заморожены западными государствами с февраля 2022 года. „Как руководители комиссий по иностранным делам и комиссий по делам Европы наших парламентов, а также как члены парламентов мы призываем руководителей G7 рассмотреть все правовые средства для поддержки Украины, начиная с создания многосторонних или двусторонних инструментов по выдаче займов при поддержке случайных доходов с замороженных российских активов“, – сообщают они.

Но, по их словам, это должно стать лишь первым шагом. „Окончательной целью должна быть полная конфискация всех российских активов и их передача Украине в соответствии с международным правом. Развязанная Россией агрессивная война уже нанесла инфраструктуре Украины ущерб в размере порядка 500 миллиардов евро, и эта сумма с каждым днем возрастает“, – говорят депутаты. По их словам, Украина ежемесячно нуждается во внешней помощи в размере не менее трех миллиардов евро лишь для того, чтобы не допустить обрушения своей экономики. „По сравнению с этими суммами одной лишь конфискации производимого замороженными российскими активами дохода в три миллиарда евро недостаточно, чтобы ответить на вызов, который Россия бросила Украине и ее друзьям в демократическом мире“.

В совместном заявлении депутаты отмечают, что, согласно оценкам, посредством многостороннего или двустороннего инструмента по выдаче займов, созданного при поддержке случайной прибыли, получаемой с российских замороженных активов, Украина могла бы получить лишь 40–50 миллиардов евро. „Мы рассматриваем эти предложения как первый шаг к конфискации активов на общую сумму в порядка 300 миллиардов евро, а не как альтернативу ей“, – сообщают они.