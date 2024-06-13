Эстония и еще 18 государств призывают конфисковать активы Центробанка РФ на общую сумму 300 млрд евро(3)
Руководители и члены комиссий по иностранным делам и комиссий по делам Европы 19 государств и Европейского парламента выступили с совместным заявлением, в котором призывают государства G7 отказаться от половинчатых мер и конфисковать замороженные активы Центробанка России общей ценностью порядка 300 миллиардов евро.
Согласно совместному заявлению, руководители государств G7 – США, Италии, Японии, Канады, Франции, Германии и Соединенного Королевства – на следующей встрече скорее всего примут решение, арестовывать ли и как арестовывать эти российские активы на общую сумму в порядка 300 миллиардов евро, которые были заморожены западными государствами с февраля 2022 года. „Как руководители комиссий по иностранным делам и комиссий по делам Европы наших парламентов, а также как члены парламентов мы призываем руководителей G7 рассмотреть все правовые средства для поддержки Украины, начиная с создания многосторонних или двусторонних инструментов по выдаче займов при поддержке случайных доходов с замороженных российских активов“, – сообщают они.
Но, по их словам, это должно стать лишь первым шагом. „Окончательной целью должна быть полная конфискация всех российских активов и их передача Украине в соответствии с международным правом. Развязанная Россией агрессивная война уже нанесла инфраструктуре Украины ущерб в размере порядка 500 миллиардов евро, и эта сумма с каждым днем возрастает“, – говорят депутаты. По их словам, Украина ежемесячно нуждается во внешней помощи в размере не менее трех миллиардов евро лишь для того, чтобы не допустить обрушения своей экономики. „По сравнению с этими суммами одной лишь конфискации производимого замороженными российскими активами дохода в три миллиарда евро недостаточно, чтобы ответить на вызов, который Россия бросила Украине и ее друзьям в демократическом мире“.
В совместном заявлении депутаты отмечают, что, согласно оценкам, посредством многостороннего или двустороннего инструмента по выдаче займов, созданного при поддержке случайной прибыли, получаемой с российских замороженных активов, Украина могла бы получить лишь 40–50 миллиардов евро. „Мы рассматриваем эти предложения как первый шаг к конфискации активов на общую сумму в порядка 300 миллиардов евро, а не как альтернативу ей“, – сообщают они.
Депутаты подтверждают необходимость увеличить помощь, чтобы Украина смогла одержать победу в войне – как ради демократического будущего Украины в Европе, так и ради нашей общей безопасности. „Для этого мы должны быть готовы принимать существенные и смелые решения, которые пропорциональны исторической важности того времени, в котором мы живем. Наше решение в любом случае создаст прецедент. Если на основании международного права мы конфискуем всю сумму в 300 миллиардов евро, мы тем самым подтвердим наше законное право применять ответные меры в случае, если какое-либо государство своей агрессией существенно нарушит международное право, как это сделала Россия“, – значится в заявлении.
По словам депутатов, конфискация всей суммы даст Владимиру Путину и другим авторитарным правителям, которые рассматривают возможность нападения на своих соседей, четкий сигнал, что такие атаки будут иметь серьезные финансовые последствия. „Ведущие экономисты, поддерживающие полную конфискацию, указывают, что рыночное влияние было преимущественно оценено, когда эти активы были изначально заморожены два года тому назад, и что арест в ответ на агрессию – это крайне редко встречающаяся мера, чтобы оказывать существенное влияние на рынок валют. Для этого мы настоятельно призываем G7 отказаться от половинчатых мер и выбрать единственное решение, которое окажет необходимое влияние: конфисковать замороженные активы Центробанка России ценностью 300 миллиардов евро“, – сообщают депутаты парламентов.
К заявлению присоединились руководители и члены комиссий из Европейского парламента и парламентов США, Бельгии, Болгарии, Эстонии, Нидерландов, Ирландии, Италии, Литвы, Люксембурга, Латвии, Молдовы, Польши, Франции, Румынии, Германии, Дании, Чехии, Украины и Соединенного Королевства. От Эстонии заявление подписал председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон.
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