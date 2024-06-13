Новые люксовые часы характеризует высококлассный мониторинг здоровья

На протяжении тысячелетий человечество смотрело на звезды и мечтало о полете к ним. Разработки космической эры и технологии приблизили эти мечты к реальности. Наши достижения в космосе – от первых спутников и космических станций до современных космических кораблей – всецело отражают достижения науки и техники. Эстетика космического пространства также повлияла на искусство и культуру, а также это стало источником вдохновения в разных областях. Последние смарт-часы Huawei также вдохновлены космической тематикой.

„В конструкции Huawei Watch 4 Pro Space Edition использован титан из аэрокосмической промышленности, который прочнее и долговечнее обычного титана. Циферблат часов защищен износостойким сферическим сапфировым стеклом, что придает устройству настоящей надежности. Циферблат можно выгодно выделить эксклюзивным фоном космической тематики, который символизирует футуризм, науку и технологии“, — отписывает новые смарт-часы эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина.

Новый уровень мониторинга здоровья

В течение многих лет компания Huawei занималась научным исследованиям в области здравоохранения, с целью создания смарт-часов, которые максимально точно измеряют показатели здоровья их пользователя. „Watch 4 Pro Space Edition дают обзор семи важных показателей здоровья всего за одну минуту и помогают заметить тенденции по их изменению с течением времени“, — говорит Мишина.

По словам эксперта по технологиям, в новых часах есть, например, возможность анализировать электрокардиограмму (ЭКГ), что позволяет быстро и удобно проверить здоровье вашего сердца. „Функция опознания ошибок в сердечном ритме может сообщить предупреждения еще на ранней стадии, чтобы пользователь мог при необходимости обратиться к врачу“, — объясняет она.