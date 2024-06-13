Новые люксовые часы характеризует высококлассный мониторинг здоровья
Компания Huawei добилась значительного прогресса в технологиях мониторинга здоровья, и новые смарт-часы Watch 4 Pro Space Edition являются ярким примером этого достижения. За минуту с помощью часов вы сможете измерить несколько важнейших показателей здоровья, а также отслеживать анализ их изменений — это лишь некоторые их тех умных решений, которыми оснащены новые смарт-часы.
На протяжении тысячелетий человечество смотрело на звезды и мечтало о полете к ним. Разработки космической эры и технологии приблизили эти мечты к реальности. Наши достижения в космосе – от первых спутников и космических станций до современных космических кораблей – всецело отражают достижения науки и техники. Эстетика космического пространства также повлияла на искусство и культуру, а также это стало источником вдохновения в разных областях. Последние смарт-часы Huawei также вдохновлены космической тематикой.
„В конструкции Huawei Watch 4 Pro Space Edition использован титан из аэрокосмической промышленности, который прочнее и долговечнее обычного титана. Циферблат часов защищен износостойким сферическим сапфировым стеклом, что придает устройству настоящей надежности. Циферблат можно выгодно выделить эксклюзивным фоном космической тематики, который символизирует футуризм, науку и технологии“, — отписывает новые смарт-часы эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина.
Новый уровень мониторинга здоровья
В течение многих лет компания Huawei занималась научным исследованиям в области здравоохранения, с целью создания смарт-часов, которые максимально точно измеряют показатели здоровья их пользователя. „Watch 4 Pro Space Edition дают обзор семи важных показателей здоровья всего за одну минуту и помогают заметить тенденции по их изменению с течением времени“, — говорит Мишина.
По словам эксперта по технологиям, в новых часах есть, например, возможность анализировать электрокардиограмму (ЭКГ), что позволяет быстро и удобно проверить здоровье вашего сердца. „Функция опознания ошибок в сердечном ритме может сообщить предупреждения еще на ранней стадии, чтобы пользователь мог при необходимости обратиться к врачу“, — объясняет она.
„Часы также имеют усовершенствованную функцию мониторинга сна, которая может обнаруживать нарушения сна и давать рекомендации по его улучшению. Например, смарт-часы способны выявить апноэ во сне – т.е. остановку дыхания во время сна“, — приводит пример Мишина.
„В современном быстром темпе жизни большое внимание уделяется развитию функций мониторинга стресса. Часы оценивают уровень стресса пользователя в режиме реального времени и предлагают подходящие методы расслабления“, — рассказывает эксперт по технологиям.
Практический помощник
Huawei Watch 4 Pro Space Edition оснащены функцией смарт-ассистента, упрощающим повседневную жизнь пользователей. Смарт-ассистент позволяет отправлять сообщения, получать напоминания календаря и управлять воспроизведением музыки прямо с часов. „Это как личный помощник на вашем запястье“, — говорит Екатерина Мишина.
Часы также оснащены технологией eSIM, которая позволяет пользователям оставаться на связи, не нося с собой телефон. Это означает, что вы можете совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом прямо с часов. „Свобода благодаря технологии eSIM — это то, что оценят многие пользователи, ведь она дает возможность всегда быть на связи, независимо от местонахождения телефона“, — говорит эксперт по технологиям, добавляя, что смарт-часы можно подключить как к iOS, так и к Android-устройствам.