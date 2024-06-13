Правительство рассказало о новых решениях. Ожидается, что автомобильный налог принесет в бюджет более 200 млн евро

Что касается отмены налогового горба, Каллас говорит, что это реформа, которая снизит налоги. „Мы проводим реформу, которая изменит структуру налогов, именно это нужно нашей экономике чтобы ее оживить“, - сказал Каллас и добавила, что в результате у нас пропадет прогрессивный подоходный налог.

Правительство также утвердило 16 решений, подтверждающих позицию Эстонии, которой она должна придерживаться на высших постах в ЕС. Имена не назывались, но были определены принципы. Один из постов будет отдан человеку, хорошо знающему ключевые проблемы региона и ситуацию безопасности.

Также на этих выходных в Швейцарии пройдет мирный саммит по Украине. Премьер-министр Эстонии примет в нем участие, чтобы выразить поддержку Украине. Каллас подчеркивает, что важно продолжать оказывать помощь Украине. „Вклад в Украину не вредит обороноспособности Эстонии. Мы восстановим наши запасы при первой возможности“, – заключила она.

Кая Каллас также сообщила, что приняла участие на ежегодной конференции по восстановлению Украины в Берлине. „Опыт в Житомирской области показывает, что восстановление также возможножно и во время войны. И наши проекты, которые мы там проводим, помогают также в процессе евроинтеграции Украины“.

„Во-вторых, Департамент статистики сообщил, что в апреле наш экспорт увеличился, после долгого спада, – продолжила Каллас. – Мы видим положительные показатели в сфере экономики в таких странах, как Швеция, Финляндия и Германия. Наша экономика очень тесно связана с этими странами, поэтому это очень положительная новость“.

Премьер-министр Кая Каллас сообщила, что на этой неделе есть две положительные новости в области экономики. „Во-первых, Европейский центральный банк решил снизить базовую процентную ставку на 0,25% и это увеличивает надежду на то, что цикл роста, который длился последние полтора года закончился“, - сообщила она. По словам Каллас, это облегчает ситуацию для тех, кто берет кредиты, а также дает поддержку нашей экономике.

Каллас говорит, что в последние дни правительство получает необоснованные обвинения по вопросу государственной обороны. „Мы не урезаем расходы на гособорону, мы туда вкладываем больше денег“, - говорит Каллас. Расходы на оборону удвоились за два года, утверждает она. По ее словам, эти расходы также покрываются за счет доходов. Премьер-министр объяснила, что если кто-то считает, что Эстония должна вкладывать еще больше в оборону страны, то это значит, что следует повышать также и налоги.

Следующим слово взял министр иностранных дел Маргус Цахкна. Через несколько часов он отправится в Финляндию на заседание Совета государств Балтийского моря. Эстония, по его словам, примет председательство в Совете 1 июля. „После вступления Финляндии и Швеции в НАТО, эта форма сотрудничества стала гораздоо более значимой. Раньше там обсуждались более мягкие темы, а завтра кроме проблем Балтийского моря, мы будет обсуждать гибридные атаки и все, что происходит на границах. Т.е. темы безопасности там тоже обсуждаются“, – прокомментировал Цахкна.

Министр также затронул тему пограничных буев, которые Россия изъяла с реки Нарва. По его словам, если бы подобное произошло три с половиной года назад, то это бы повергло в шок весь мир. „Постоянно отодвигается граница болевого порога Эстонии. Проверяется насколько далеко можно зайти“, - сказал Цахкна.

Что касается обороны, Цахкна говорит, что правительство не заслуживает обвинений в том, что оно ничего не сделало для укрепления обороны.

Сейчас идет саммит G7, где обсуждают взятие в оборот замороженных активов России. „Важно, чтобы на эти активы мы могли брать кредиты и с полученных денег помогать Украине“, - сказал Цахкна и добавил, что таким образом сами активы останутся заможенными до тех пор, пока Россия не начнет выплачивать репарации Украине.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщил, что сегодня в правительстве обсуждали важную тему: защиту гражданского населения. „Первое - это информирование, второе - это укрытие, третье - это готовность людей к кризисам, - сказал он. - Мы договорились о принципиах по поводу обучения людей. Мы внесем поправки в законодательство и подготовим прогрымму обучения. Если сегодня 15% людей готовы к кризисам, то к 2027 году мы хотим чтобы 25% добавилось, чтобы 40% знали, как действовать в ситуации кризиса“. Это значит, что через три года, как минимум, 500 тыс. человек должны пройти различные треннинги.

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