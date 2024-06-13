Прогноз: к 2085 году численность населения Эстонии уменьшится до 1,2 млн человек

Численность населения сократиться по сравнению с текущим значением на 167 000 человек. Это больше всего населения Тартуского уезда“, — сказала руководитель группы статистики населения и образования Департамента статистики Терье Трасберг.

Аналитик пояснила, что сокращение численности населения в основном обусловлено низкой рождаемостью и старением населения. „Последние годы рождаемость в нашей стране была низкой. С восстановления независимости естественный прирост был отрицательным, в целом более чем на 100 000 человек. Все это дает основание предполагать, что сокращение числа женщин половозрелого возраста продолжится и в будущем“, — сказала она.

Это по большей степени является причиной также более медленного снижения численности населения в начале прогнозируемого периода и его некоторого ускорения в дальнейшем. По сравнению с нынешней демографической ситуацией согласно прогнозу к 2030 году население сократиться на 1,4%, к 2050 году — на 4,1%, а к 2085 году — на 12,1%.

Иммигрирует на 4000 человек больше, чем эмигрирует

По сравнению с предыдущими прогнозами сейчас прогнозируемая численность населения несколько выше. „Причиной этого прежде всего является то, что в последние пять лет иммиграция в Эстонию даже без военных беженцев значительно превышала эмиграцию“, — объяснила Трасберг.

Если в прогнозе 2019 года предполагаемое сальдо миграции составляло 1500 человек в год, то согласно новому демографическому прогнозу каждый год будет иммигрировать на 4000 человек больше, чем эмигрировать.

Естественный прирост останется отрицательным

В прогнозе предполагается, что рождаемость хоть и восстановиться с текущего низкого уровня, однако все же останется значительно ниже уровня восстановления, т. е. на одну женщину в среднем будет рождаться менее двух детей. Рождаемость в новом прогнозе ниже, чем предполагалось в предыдущих прогнозах.