В Ласнамяэ велосипедист наехал на двух пешеходов и скрылся с места происшествия

Вчера в 13.38 поступило сообщение о дорожном происшествии в Таллинне на Нарвском шоссе около дома по улице Вормси, 3. Велосипедист, личность которого не установлена, наехал на шедших по тротуару пешеходов - 64-летнюю женщину и 48-летнюю женщину. После наезда велосипедист скрылся с места происшествия. 64-летнюю женщину доставили в больницу. 48-летней женщине медики оказали первую помощь на месте.

В 13.40 произошло дорожное происшествие в Таллинне около дома по Нымме теэ, 19. Ехавший на велосипеде 57-летний мужчина затормозил и упал. Велосипедиста доставили в больницу.

В 13.41 произошло дорожное происшествие в Таллинне около дома по Пярнускому шоссе, 139F. Ехавшая по тротуару на велосипеде 27-летняя женщина, проезжая по переходу, попыталась объехать большую лужу, но врезалась в столб уличного освещения. Велосипедистку доставили в больницу.

В 14.23 произошло дорожное происшествие в Нарве на Электрияама теэ. Легковой автомобиль Peugeot Partner, за рулем которого находился 68-летний мужчина, при выезде с второстепенной дороги на главную, столкнулся со следовавшим по главной дороге легковым автомобилем Opel Astra Caravan, которым управлял 18-летний мужчина. Пассажирку Opel, 71-летнюю женщину, доставили в больницу.

В 14.49 произошло дорожное происшествие в поселке Кяэрди (волость Эльва Тартуского узда) на улице Месика. 63-летний мужчина выехал на легковом автомобиле Ford Galaxy с дороги и врезался в бетонный столб уличного освещения, а затем в кусты. Водителя доставили в больницу.

В 15.39 произошло дорожное происшествие в городе Сауэ (Харьюский уезд) на перекрестке улиц Куузехеки и Коондисе. 68-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем Volkswagen Caddy, наехал на 14-летнюю девочку, пересекавшую нерегулируемый пешеходный переход на велосипеде. Велосипедистку доставили в больницу.