ВИДЕО | ЧЭ по футболу: мяч нападающего „Нымме Калью“ в ворота „Таммеки“ признан лучшим голом месяца

Самый красивый гол мая был забит в матче 9-го тура на „Спортлэнд Арене“ 3 мая. На 35-й минуте канадский нападающий эффектно обыграл двух соперников в штрафной „Таммеки“, а затем внешней стороной стопы отправил мяч в ворота.

В нынешнем сезоне Премиум лиги 22-летний Промис Давид забил 12 голов и отдал три результативные передачи. В мае на его счету пять голов и две результативные передачи.

В выборе самого красивого гола мая второе место занял игрок „Таммеки“ Кевин Буров (257 голосов). Его гол был забит в том же матче, в котором Промис Давид забил самый красивый гол мая.

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