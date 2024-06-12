12.06.2024, 22:02
ФОТО | Йоханнесу Эрму вручили золотую медаль чемпионата Европы
Йоханнес Эрм, занявший вчера вечером первое место в десятиборье на чемпионате Европы по легкой атлетике в Риме, сегодня получил долгожданную золотую медаль.
Эрм стал чемпионом Европы, набрав 8764 очка. Эрм опередил норвежца Сандера Скотхейма, завоевавшего серебряную медаль, на 129 очков. Француз Макенсон Глетти занял третье место (8606 очков).
Эрм вернется в Эстонию завтра, в четверг, в 17.50 рейсом из Варшавы. Все болельщики приглашаются в аэропорт, чтобы поприветствовать свежего чемпиона Европы.
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