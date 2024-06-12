ФОТО | Йоханнес Эрм, ставший чемпионом Европы в десятиборье, получил золотую медаль

Эрм вернется в Эстонию завтра, в четверг, в 17.50 рейсом из Варшавы. Все болельщики приглашаются в аэропорт, чтобы поприветствовать свежего чемпиона Европы.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.