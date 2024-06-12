Венгрия и НАТО достигли соглашения о военной поддержке Украины

Венгрия не станет участвовать в планирующемся расширении поддержки НАТО Украине, однако и препятствовать этому проекту не будет, заявил в среду, 12 июня, глава правопопулистского правительства Венгрии Виктор Орбан после встречи с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

Генсек НАТО отметил, что он рад достижению соглашения. Никто из венгерского персонала не будет участвовать в планах альянса, касающихся помощи Украине, финансовая поддержка со стороны Венгрии также будет исключена. Как указал Столтенберг, Орбан заверил его, что „не будет противодействовать этим усилиям и даст другим союзникам возможность двигаться вперед“.

Будапешт неоднократно блокировал военную и финансовую помощь Киеву

„Венгрия не хочет блокировать решения НАТО, которые поддерживают другие государства-члены“, - в свою очередь заявил Орбан. Позиция Венгрии относительно того, как достичь мира в войне РФ против Украины, отличается от видения других стран альянса, однако в Будапеште понимают, что „вес и количество мнений, отличающихся от нашего, значительны“ и Венгрия не может это изменить, добавил он. Ранее правительство Орбана неоднократно блокировало военную и финансовую помощь Украине.

Новая миссия НАТО касается, прежде всего, координации на международном уровне поставок вооружений Киеву и обучения украинских военнослужащих. Этот проект может быть представлен на следующем саммите альянса в Вашингтоне в июле. Инициатива также рассматривается как мера предосторожности на случай возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Заявления республиканца в прошлом вызвали сомнения относительно того, будут ли Соединенные Штаты в случае его переизбрания, как и раньше, поддерживать Украину, защищающуюся от российского военного вторжения.