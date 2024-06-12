Эстонский футбольный союз отметил вклад президента „Левадии“ в развитие эстонского футбола

Об этом было объявлено 12 июня - в день, когда президент одного из самых титулованных футбольных клубов Эстонии отмечает свой 65-летний юбилей, пишет Rus.ERR.

Украинец Виктор Левада, завершив обучение в Одесском институте инженеров морского флота, переехал в Эстонию в 1982 году. Позднее он основал здесь занимавшуюся продажей металла компанию „Левадия“, которая в 1998 году стала главным спонсором команды „Маарду“, успешно выступавшей в первой лиге чемпионата Эстонии. В том же году Левада на базе того же клуба основал маардускую „Левадию“, который позже окончательно перебралась в столицу.

За годы существования клуба главная команда „Левадии“ выиграла 10 чемпионатов Эстонии, 11 раз завоевывала Кубок Эстонии и восемь раз становилась обладателем Суперкубка страны.

Серебряный знак ЭФС будет вручен Виктору Леваде на традиционном завершении футбольного сезона в декабре.

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