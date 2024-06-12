ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (840-й день) | В результата удара по Кривому Рогу погибли девять человек
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Главные новости:
Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Девять человек погибли, 29 получил ранения.
США ввели санкции против Мосбиржи и Национального клирингового центра. Мосбиржа объявила об остановке торгов долларами и евро с 13 июня.
Генштаб ВСУ: Украина нанесла удар по российским ракетным комплексам в Крыму.
Financial Times нашла в российском банке данных о детях-сиротах анкеты четверых несовершеннолетних, вывезенных из Украины.
Столтенберг: Венгрия не будет блокировать помощь НАТО Украине, но сама в ней участвовать не станет.
„Система“: семь компаний подали в суд на появившийся после начала войны „Ростовский патронный завод“. Он закупал машины от имени Минобороны и не платил за них.
Российские войска атаковали Киев и другие регионы Украины дронами и ракетами.
В Белгородской области в результате украинского обстрела снаряд попал в квартиру. Погиб мирный житель.
ПОДРОБНЕЕ:
Девять человек погибли при ракетном ударе по Кривому Рогу. Ранения получили 29 человек, включая пятерых детей
Обновленные данные по погибшим и пострадавшим сообщил Офис генерального прокурора Украины.
Как сообщали местные власти, войска РФ днем 12 мая нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, попав по жилой застройке. Кроме Кривого Рога в Днепропетровской области в течение дня от российских обстрелов пострадал Никопольский район, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак.
По его словам, войска РФ почти 20 раз атаковали район дронами-камикадзе и обстреливали из артиллерии. Атакам подверглись Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская сельская и Червоногригорьевская общины.
В результате атак пострадал 17-летний юноша. Его госпитализировали с множественными осколочными ранениями.
Минфин США опубликовал обновление санкционного списка, в который попали 33 человека и около 300 компаний и организаций — как российских, так и зарубежных, помогающих России обходить уже введенные ранее ограничения.
В числе юрлиц, попавших под ограничения, в списке Минфина есть компании из Китая, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Болгарии, Сербии, Южной Африки, ОАЭ, Беларуси и Британских Виргинских островов.
Санкции также введены в отношении нескольких российских финансовых институтов, которые выступают посредниками при торгах долларами на российском валютном рынке — в частности, Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария. Профильные телеграм-каналы отмечают, что это грозит изоляцией от долларовой системы — в том числе, остановку торгов долларом, пишет канал „Сам ты инвестор“.
Украинская разведка заявила, что при атаке на военный аэродром в Астраханской области были поражены два российских Су-57
8 июня на территории военного аэродрома „Ахтубинск“ в Астраханской области было повреждено два истребителя Су-57, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.
„Мы не комментировали официально, чья это операция, но аналитики могут делать свои предположения. Итак, относительно подтверждения поражения мы можем говорить, что один Су-57 значительно поврежден, а другой — имеет более легкие, вероятно его можно восстановить в более быстрые сроки“, — заявил Юсов (цитата по „Украинской правде“).
Журналисты британской газеты Financial Times (FT) установили личности и местонахождение четверых детей, которых российские власти вывезли из Украины в первые месяцы полномасштабного вторжения войск РФ в страну, а затем отдали на усыновление.
Речь идет о детях в возрасте от восьми до 15 лет, личности которых украинским властям подтвердили их семьи. Их имена не называются. Издание утверждает, что к началу войны эти дети жили в южных и восточных областях Украины, а после российского вторжения „были похищены“ из украинских детских домов, а также „разлучены со своими опекунами и родственниками“. Сейчас они находятся в Тульской и Оренбургской областях. Одного ребенка вывезли в аннексированный Россией Крым.
Минобороны РФ: нанесен удар по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиабазы ВСУ
Минобороны России в своей сводке сообщает, что ВС РФ утром 12 июня нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы ВСУ, а также по пункту временной дислокации иностранных наемников, местам подготовки к применению безэкипажных катеров, складам боеприпасов и взрывчатых веществ.
„Все назначенные объекты поражены“, — утверждает Минобороны.
Венгрия не будет блокировать помощь НАТО Украине, но сама в ней участвовать не станет
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Венгрия не будет участвовать в поддержке Украины со стороны альянса, но и не станет блокировать соответствующую поддержку. Об этом он объявил на брифинге в Будапеште по итогам переговоров с премьер-министром Виктором Орбаном, передает Bloomberg.
Глава Минобороны Нидерландов: Украина получит первые истребители F-16 этим летом
Нидерланды передадут Украине первые истребители F-16 нынешним летом. Об этом в интервью „Европейской правде“ сообщила министра обороны страны Кайса Оллонгрен.
„Самолетов будет все больше, и это будет укреплять ваши Воздушные силы… Я не могу назвать дату, поэтому говорю: этим летом. Сейчас мы идем по такому плану. При этом сначала вы получите самолеты от Дании. Мы будем после Дании, но это — совместный план“, — сказала она.
В Белгородской области снаряд попал в квартиру, погиб мирный житель
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино попал под обстрел. В результате прямого попадания снаряда в квартиру погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина умер до приезда медиков.
Еще три человека получили ранения в результате обстрела города. Две женщины госпитализированы с различными осколочными ранениями рук и ног, еще один пострадавший получил контузию.
* Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
**Военный дневник подготовлен по материалам „Медузы“.
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