ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (840-й день) | В результата удара по Кривому Рогу погибли девять человек

В числе юрлиц, попавших под ограничения, в списке Минфина есть компании из Китая, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Болгарии, Сербии, Южной Африки, ОАЭ, Беларуси и Британских Виргинских островов.

Минфин США опубликовал обновление санкционного списка, в который попали 33 человека и около 300 компаний и организаций — как российских, так и зарубежных, помогающих России обходить уже введенные ранее ограничения.

По его словам, войска РФ почти 20 раз атаковали район дронами-камикадзе и обстреливали из артиллерии. Атакам подверглись Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская сельская и Червоногригорьевская общины.

Как сообщали местные власти, войска РФ днем 12 мая нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, попав по жилой застройке. Кроме Кривого Рога в Днепропетровской области в течение дня от российских обстрелов пострадал Никопольский район, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак.

Девять человек погибли при ракетном ударе по Кривому Рогу. Ранения получили 29 человек, включая пятерых детей

„Система“: семь компаний подали в суд на появившийся после начала войны „Ростовский патронный завод“. Он закупал машины от имени Минобороны и не платил за них.

Столтенберг: Венгрия не будет блокировать помощь НАТО Украине, но сама в ней участвовать не станет.

США ввели санкции против Мосбиржи и Национального клирингового центра. Мосбиржа объявила об остановке торгов долларами и евро с 13 июня.

Санкции также введены в отношении нескольких российских финансовых институтов, которые выступают посредниками при торгах долларами на российском валютном рынке — в частности, Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария. Профильные телеграм-каналы отмечают, что это грозит изоляцией от долларовой системы — в том числе, остановку торгов долларом, пишет канал „Сам ты инвестор“.

Украинская разведка заявила, что при атаке на военный аэродром в Астраханской области были поражены два российских Су-57

8 июня на территории военного аэродрома „Ахтубинск“ в Астраханской области было повреждено два истребителя Су-57, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

„Мы не комментировали официально, чья это операция, но аналитики могут делать свои предположения. Итак, относительно подтверждения поражения мы можем говорить, что один Су-57 значительно поврежден, а другой — имеет более легкие, вероятно его можно восстановить в более быстрые сроки“, — заявил Юсов (цитата по „Украинской правде“).

Журналисты британской газеты Financial Times (FT) установили личности и местонахождение четверых детей, которых российские власти вывезли из Украины в первые месяцы полномасштабного вторжения войск РФ в страну, а затем отдали на усыновление.

Речь идет о детях в возрасте от восьми до 15 лет, личности которых украинским властям подтвердили их семьи. Их имена не называются. Издание утверждает, что к началу войны эти дети жили в южных и восточных областях Украины, а после российского вторжения „были похищены“ из украинских детских домов, а также „разлучены со своими опекунами и родственниками“. Сейчас они находятся в Тульской и Оренбургской областях. Одного ребенка вывезли в аннексированный Россией Крым.

Минобороны РФ: нанесен удар по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиабазы ВСУ