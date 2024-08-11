По Европе прокатилась серия краж старинных книг. Почему ворам так нравится Пушкин и Гоголь?

Весной 2022 года из библиотеки Тартуского университета исчезли восемь редких книг. Теперь известно, что кража книг была делом рук международной группировки, которая промышляла и в других странах Европы. Пропали книги и из библиотеки Таллиннского университета. Этот случай уникален как для прокуратуры, так и для полиции.