Эстонский Экспресс
11.08.2024, 11:11

По Европе прокатилась серия краж старинных книг. Почему ворам так нравится Пушкин и Гоголь?

 
КНИГОЛЮБ: Бека Цирекидзе говорил, что не может делать ничего другого, кроме как читать книги.
КНИГОЛЮБ: Бека Цирекидзе говорил, что не может делать ничего другого, кроме как читать книги.
ФОТО: коллаж | Delfi Meedia

Весной 2022 года из библиотеки Тартуского университета исчезли восемь редких книг. Теперь известно, что кража книг была делом рук международной группировки, которая промышляла и в других странах Европы. Пропали книги и из библиотеки Таллиннского университета. Этот случай уникален как для прокуратуры, так и для полиции.

Бека Цирекидзе — 46-летний мужчина с залысинами и аккуратно подстриженной бородой — в то майское утро, когда у дверей его рижской квартиры оказалось четверо вооруженных полицейских, только что вышел из душа.

Бека Цирекидзе был совершенно не похож на преступника.

Напротив, он походил на ученого. Цирекидзе родился в Боржоми, изучал историю, работал в одном из университетов Грузии, написал — по его собственному утверждению — несколько романов.

У Цирекидзе был билет Союза писателей Грузии. Он — отец шестерых детей и дедушка шестерых внуков. В разводе.

И теперь у его двери стояли вооруженные до зубов полицейские.

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