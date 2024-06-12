На матчи Евро-2024 запретили проносить фрукты, Германия намерена поднять продажи сосисок

Согласно указаниям УЕФА, любой болельщик, у которого обнаружат яблоко или апельсин, рискует быть отстранён от посещения матчей. Стандартные запрещённые предметы, включая сигнальные ракеты и политические послания, фигурируют в 10-страничном списке правил, опубликованном руководящим органом.

Ожидается, что вся еда будет конфискована на контрольно-пропускных пунктах за пределами всех 10 стадионов. Отмечается, что в руководстве странным образом выделяются „фрукты, такие как яблоки, бананы, апельсины и так далее“ и не упоминаются какие-либо другие конкретные предметы.

Матч открытия чемпионата состоится 14 июня в Мюнхене. Финал пройдет 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине.

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