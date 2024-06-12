ЧП и криминал
12.06.2024, 14:20

В Нарве три нетрезвых девушки устроили рукопашную

 
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: pixabay.com

В ночь на среду (12 июня) нарвская полиция выезжала по вызову на инцидент с участием трех девушек, сообщает Идаская префектура Департамента полиции и погранохраны.

Вызов поступил из расположенного в Нарве на улице Пяхклимяэ увеселительного заведения, где между тремя молодыми женщинами вспыхнул конфликт с применением физической силы.

Все участницы ссоры были под воздействием алкоголя, поэтому их сначала отвезли домой протрезвляться.

Подоплеку конфликта и все обстоятельства произошедшего полиция выяснит в ходе расследования уголовного дела.

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