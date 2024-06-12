Полиция ищет пропавшего мужчину. Он может нуждаться в помощи

В полночь 11 июня обнаружилось, что 29-летний Андрус не вернулся по месту проживания на улице Яама в Валга. Уходя, он взял с собой мобильный телефон, ноутбук и рюкзак, но до сих пор неизвестно, куда он мог пойти.

У мужчины проблемы с речью и слухом, поэтому он не всегда может самостоятельно попросить помощи.

Приметы: длинные темные волосы, одет в серую ветровку, с собой красный рюкзак.

Полиция просит всех, кто видел мужчину, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.

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