Покупка голоса? Экс-политик EKRE поддержал новую коалицию и теперь работает в управе Хааберсти

В марте этого года в Таллинне произошла смена власти. Реформисты, соцдемы, Isamaa и Eesti 200 объединились, чтобы отправить в отставку центриста Михаила Кылварта. Единственная партия в горсобрании, которая не присоединилась к вотуму недоверия - фракция EKRE . За исключением одного депутата - Урмаса Эспенберга.

Эспенберг пошел против партийного консенсуса и после разговора с председателем покинул ряды EKRE. Затем в интервью ERR отметил, что больше всего симпатизирует партии Isamaa. Именно в этой партии он состоял с 2000 по 2013 год. Именно эта партия руководит районной управой Хааберсти.