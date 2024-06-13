Новости Эстонии
13.06.2024, 12:15

Покупка голоса? Экс-политик EKRE поддержал новую коалицию и теперь работает в управе Хааберсти

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Редактор районной газеты Хааберсти Урмас Эспенберг
Редактор районной газеты Хааберсти Урмас Эспенберг
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Бывший политик и член партии EKRE Урмас Эспенберг теперь работает в управе Хааберсти. Совсем недавно он пошел против решения партии и поддержал отставку Михаила Кылварта с поста мэра столицы. Возможно, за это его наградили должностью в городской системе.

В марте этого года в Таллинне произошла смена власти. Реформисты, соцдемы, Isamaa и Eesti 200 объединились, чтобы отправить в отставку центриста Михаила Кылварта. Единственная партия в горсобрании, которая не присоединилась к вотуму недоверия - фракция EKRE. За исключением одного депутата - Урмаса Эспенберга.

Эспенберг пошел против партийного консенсуса и после разговора с председателем покинул ряды EKRE. Затем в интервью ERR отметил, что больше всего симпатизирует партии Isamaa. Именно в этой партии он состоял с 2000 по 2013 год. Именно эта партия руководит районной управой Хааберсти.

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