Карис отреагировал на успехи эстонских спортсменов на ЧЕ по легкой атлетике

„Какой замечательное выступление от Йоханнеса Эрма! Вся Эстония ликует! И как же хорошо, что есть третьи попытки“, - написал Карис в социальных сетях, комментируя золотую медаль Эрма в десятиборье.

„И еще небольшое сравнение: Эрм набрал в общей сложности 8764 очка, а Эрки Ноол в Сиднее (на Олимпиаде в 2000 году он выиграл золото - прим. ред) - 8641“, - добавил глава государства.

Он также отметил четвертое место Расмуса Мяги в беге на 400 метров с барьерами.

„И Расмус Мяги, который стал четвертым в своем виде в Европе, тоже очень радует нашу маленькую Эстонию. Мы с нетерпением ждем Олимпийских игр в Париже“, - заключил президент Алар Карис.

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