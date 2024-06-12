Карис отреагировал на успехи эстонских спортсменов на ЧЕ по легкой атлетике
Президент Алар Карис отреагировал на успехи спортсменов сборной Эстонии на проходящем в Риме чемпионате Европы по легкой атлетике. Об этом сообщает Rus.ERR.
„Какой замечательное выступление от Йоханнеса Эрма! Вся Эстония ликует! И как же хорошо, что есть третьи попытки“, - написал Карис в социальных сетях, комментируя золотую медаль Эрма в десятиборье.
„И еще небольшое сравнение: Эрм набрал в общей сложности 8764 очка, а Эрки Ноол в Сиднее (на Олимпиаде в 2000 году он выиграл золото - прим. ред) - 8641“, - добавил глава государства.
Он также отметил четвертое место Расмуса Мяги в беге на 400 метров с барьерами.
„И Расмус Мяги, который стал четвертым в своем виде в Европе, тоже очень радует нашу маленькую Эстонию. Мы с нетерпением ждем Олимпийских игр в Париже“, - заключил президент Алар Карис.
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