12.06.2024, 11:25
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Во многих регионах прогремят грозы. А что обещают на выходных?
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера (11 июня) во многих районах Эстонии прошли значительные осадки, сегодня тоже местами ожидаются сильные дожди. К тому же увеличится вероятность грозы в Северной Эстонии (см. карту ниже).
Сегодня, в среду (12.06), синоптики прогнозируют переменную облачность. Во многих местах дожди, кое-где гроза и ливни. Вечером осадки поредеют. Ветер юго-западный, западный 3-9, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 14..19°C.
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