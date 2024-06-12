Новости Эстонии
12.06.2024, 11:25

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Во многих регионах прогремят грозы. А что обещают на выходных?

 
Гроза на пляже в Пярну
Гроза на пляже в Пярну
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

Вчера (11 июня) во многих районах Эстонии прошли значительные осадки, сегодня тоже местами ожидаются сильные дожди. К тому же увеличится вероятность грозы в Северной Эстонии (см. карту ниже).

Сегодня, в среду (12.06), синоптики прогнозируют переменную облачность. Во многих местах дожди, кое-где гроза и ливни. Вечером осадки поредеют. Ветер юго-западный, западный 3-9, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 14..19°C.

Осадки продолжатся и завтра (13.06), возможна гроза. Во второй половине дня усилится влияние расположенного на юге страны гребня высокого давления, который рассеет в Южной Эстонии облачность, и вероятность осадков уменьшится. Ночью ветер умеренный юго-западный, южный, днем — юго-западный и западный. Температура воздуха ночью 7..13°C, днем 15..20°C.

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