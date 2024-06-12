Уходящий из Рийгикогу Антс Лаанеотс получит около 18 000 евро компенсации
Бывший командующий Силами обороны Антс Лаанеотс (Партия реформ), который накануне решил отказаться от своего мандата депутата Рийгикогу, получит выходное пособие, сообщает ERR.
Согласно решению правления парламента, Лаанеотс получит компенсацию в размере трех месячных зарплат, или 17 939,85 евро.
На парламентских выборах весной 2023 года Антс Лаанеотс показал третий результат в списке Партии реформ в Тарту - 1869 голосов, получив окружной мандат. С 13 июня в Рийгикогу Ланаеотса заменит вице-мэр Тарту Михкель Леэс, которого на тех выборах поддержали 1038 избирателей.
Антс Лаанеотс пояснил, что причиной его решения уйти из Рийгикогу является возраст (76) и то, что он уже давно в политике.
В ноябре 2021 года Антс Лаанеотс объявил о том, что не будет работать в Тартуском горсобрании нового созыва, на выборах в которое он получил 448 голосов - пятый результат в списке реформистов.
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