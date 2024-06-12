Уходящий из Рийгикогу Антс Лаанеотс получит около 18 000 евро компенсации

Согласно решению правления парламента, Лаанеотс получит компенсацию в размере трех месячных зарплат, или 17 939,85 евро.

На парламентских выборах весной 2023 года Антс Лаанеотс показал третий результат в списке Партии реформ в Тарту - 1869 голосов, получив окружной мандат. С 13 июня в Рийгикогу Ланаеотса заменит вице-мэр Тарту Михкель Леэс, которого на тех выборах поддержали 1038 избирателей.

Антс Лаанеотс пояснил, что причиной его решения уйти из Рийгикогу является возраст (76) и то, что он уже давно в политике.

В ноябре 2021 года Антс Лаанеотс объявил о том, что не будет работать в Тартуском горсобрании нового созыва, на выборах в которое он получил 448 голосов - пятый результат в списке реформистов.

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