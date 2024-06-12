Что не так с игрой Hamster Kombat, захватившей миллионы смартфонов? Следы проекта ведут в Россию — вот подробности

В чем суть игры

„Пройдите путь от бритого хомяка до генерального директора первоклассной криптовалютной биржи. Покупайте улучшения, выполняйте квесты, приглашайте друзей и становитесь лучшим“, — предлагает сайт Hamster Kombat.

Суть игры проста — нужно нажимать на грызуна на экране. Сначала он бритый, но после обрастает шерстью и одевается в костюм. Кроме этого, можно приглашать в игру друзей, выполнять задания типа подписки на телеграм-канал или Twitter приложения (видимо, этим и объясняется большое число подписчиков там). За подобные действия дают внутриигровую валюту, обозначенную символом доллара — $. Есть тут и „комбо“ для увеличения заработка.Игра доступна только в мессенджере Telegram, хоть в Google Play, например, можно найти мимикрирующие под популярную игру приложения с похожими названиями и картинками (причем у них десятки тысяч скачиваний). Чтобы начать, нужно просто войти в бот на официальном канале приложения, после чего аккаунт будет создан автоматически.

Свой первый миллион пользователей „Хомяк“ собрал за первые пять дней работы, сейчас же в нее играет 31 миллион человек ежедневно (а общее число пользователей достигло 78 миллионов).

Игры, подобные Hamster Kombat, называются „тапалками“ — от английского слова tap („постукивать“), что подчеркивает простоту использования таких приложений. Приложение про хомяка появилось на волне успеха другой похожей игры — Notcoin. Последняя тоже изначально завирусилась в Telegram. Общий смысл одинаковый: заработать как можно большее количество внутриигровой валюты, нажимая на одну кнопку.

Пользователи, кстати, уже выяснили, что „тапать“ хомяка лучше четырьмя пальцами. А после некоторого времени в игре для пользователя откроется пассивный доход — то есть нажимать на грызуна для зарабатывания валюты и вовсе будет необязательно.