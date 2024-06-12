Что не так с игрой Hamster Kombat, захватившей миллионы смартфонов? Следы проекта ведут в Россию — вот подробности
„Освободите своего внутреннего генерального директора“, — так приветствует пользователей сайт очень популярной сейчас мобильной игры-кликера Hamster Kombat. В Telegram у ее канала уже почти 32 миллиона подписчиков, а в Х — более 6 миллионов. Причем играть можно прямо в мессенджере, используя специального бота. Один из секретов популярности — обещания создателей: в частности, о возможности получить за игру реальные деньги, ничего при этом не вкладывая (кроме собственного времени). Разработчики планируют провести листинг своей криптовалюты на бирже и после этого вознаградить игроков монетами на их кошельки. „Зеркало“ рассказывает, что это за приложение и при чем тут Россия.
В чем суть игры
„Пройдите путь от бритого хомяка до генерального директора первоклассной криптовалютной биржи. Покупайте улучшения, выполняйте квесты, приглашайте друзей и становитесь лучшим“, — предлагает сайт Hamster Kombat.
Суть игры проста — нужно нажимать на грызуна на экране. Сначала он бритый, но после обрастает шерстью и одевается в костюм. Кроме этого, можно приглашать в игру друзей, выполнять задания типа подписки на телеграм-канал или Twitter приложения (видимо, этим и объясняется большое число подписчиков там). За подобные действия дают внутриигровую валюту, обозначенную символом доллара — $. Есть тут и „комбо“ для увеличения заработка.Игра доступна только в мессенджере Telegram, хоть в Google Play, например, можно найти мимикрирующие под популярную игру приложения с похожими названиями и картинками (причем у них десятки тысяч скачиваний). Чтобы начать, нужно просто войти в бот на официальном канале приложения, после чего аккаунт будет создан автоматически.
Свой первый миллион пользователей „Хомяк“ собрал за первые пять дней работы, сейчас же в нее играет 31 миллион человек ежедневно (а общее число пользователей достигло 78 миллионов).
Игры, подобные Hamster Kombat, называются „тапалками“ — от английского слова tap („постукивать“), что подчеркивает простоту использования таких приложений. Приложение про хомяка появилось на волне успеха другой похожей игры — Notcoin. Последняя тоже изначально завирусилась в Telegram. Общий смысл одинаковый: заработать как можно большее количество внутриигровой валюты, нажимая на одну кнопку.
Пользователи, кстати, уже выяснили, что „тапать“ хомяка лучше четырьмя пальцами. А после некоторого времени в игре для пользователя откроется пассивный доход — то есть нажимать на грызуна для зарабатывания валюты и вовсе будет необязательно.
Но главное должно произойти потом. Валюту игры обещают превратить в реальные деньги, выпустив ее токен на биржу. Когда в этом мае разработчик произвел листинг Notcoin, игровые „фантики“ превратились в реальную криптовалюту — ее, кстати, поддержал основатель Telegram Павел Дуров. На старте торгов цена токена доходила до 0,37 доллара, но уже несколько минут спустя зафиксировалась на 0,01 доллара, а к началу июня установилась на уровне 0,02 доллара. По словам Дурова, объем торгов превысил 4 миллиарда долларов, а монета вошла в пятерку самых популярных криптовалют у трейдеров.
На волне успеха Notcoin и появился Hamster Kombat: пользователи тоже накликивают виртуальные монеты в надежде, что они станут криптой и будут чего-то стоить. Однако этого никто не гарантирует.
Как и Notcoin, токен „Хомяка“ тоже появится на блокчейне TON (The Open Network), который связан с Telegram Павла Дурова. Кстати, активность внутри экосистемы мессенджера стала расти после мартовского интервью россиянина изданию The Financial Times, где тот рассказал, что Telegram получил предварительную оценку в 30 миллиардов долларов перед возможным стартом публичной продажи его акций, которая может случиться в 2025-м.
Что известно о российском следе
Павел Дуров активно откликается на новинки в блокчейн-экосистеме TON, связанной с его мессенджером, хотя несколько лет назад ему из-за судебных разбирательств с США официально пришлось отказаться от этого проекта, который он создал вместе с братом Николаем.
Как и Telegram с TON, Hamster Kombat, похоже, выходец из России, либо как минимум имеет связь с этой страной. Дело в том, что сайт игры был зарегистрирован в РФ, это заметила украинская пользовательница X. Доменное имя для сайта Hamster Kombat продала компания RU-CENTER Group, входящая в холдинг РБК. Местом регистрации указана Москва.
Эксперты украинского Института исследования кибервойны подтверждали, что игра разработана российскими программистами и сейчас работает на российских IP-адресах.
„Можно было бы предположить, что домен зарегистрирован на сервисе nic.ru по выгодной цене, но в разделе Registrant Contact Information указан State/Province: Moscow, что однозначно подтверждает связь проекта с физическим или юридическим лицом с РФ, поскольку эту информацию заполняет вручную регистратор домена“, — подчеркивали в украинской компании Lwallet.
„Разработчики игры в марте 2024-го развернули инфраструктуру на серверах в РФ, включая NS (Name Server — сервер, преобразующий доменные имена в IP-адреса. — Прим. ред.). А уже после 24 мая 2024 года (очевидно после начала огласки о происхождении игры и возможных угрозах) разработчики начали скрывать следы за Cloudflare (американский сервис, среди прочего разрабатывающий решения в сфере кибербезопасности. — Прим. ред.). Следует подчеркнуть, что компания Cloudflare имеет дата-центр в России и не прекращает предоставление услуг там“, — отмечали эксперты.
Кроме возможного российского следа, пользователи также отмечают, что у приложения на сайте нет привычного для западных бизнесов соглашения о конфиденциальности. То есть неизвестно, как могут использоваться данные тех, кто регулярно или не очень жмет на хомяка. А еще в реферальных ссылках для приложения используется слово „кент“ (kentId), характерное для русской блатной речи.
От лица хомяка из Hamster Kombat регулярно выходят видеоновости о мире криптовалют. Так, 9 июня в ролике рассказывали о крупной криптобирже и курсе биткоина, почему-то сборе средств на президентскую кампанию Дональда Трампа, а также глобальном сбое в Telegram. Нарисованный хомяк призывал смотреть „каждое видео внимательно, чтобы получить подсказки, которые вы сможете использовать позже“.