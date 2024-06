Что не так с игрой Hamster Kombat, захватившей миллионы смартфонов? Следы проекта ведут в Россию — вот подробности

Как и Notcoin, токен „Хомяка“ тоже появится на блокчейне TON (The Open Network), который связан с Telegram Павла Дурова. Кстати, активность внутри экосистемы мессенджера стала расти после мартовского интервью россиянина изданию The Financial Times, где тот рассказал, что Telegram получил предварительную оценку в 30 миллиардов долларов перед возможным стартом публичной продажи его акций, которая может случиться в 2025-м.