Мужчина без прав совершил тяжелую аварию на квадроцикле, водитель BMW сбил ребенка

В 07.20 произошло дорожное происшествие в Вильянди у дома по улиуе К. Р. Якобсони, 17. 55-летняя женщина, выезжая на легковом автомобиле Volkswagen Touran на улицу из-за дома, наехала на 25-летнюю женщину, ехавшую на электросамокате фирмы Bolt. Самокатчицу доставили в больницу на проверку.

В 12.58 произошло дорожное происшествие в Вильяндиском уезде в деревне Лаатре. На 11-км километре шоссе Веэликсе-Лаатре-граница Латвии 48-летняя женщина съехала на легковом автомобиле Volkswagen Tiguan в кювет, автомобиль перевернулся на крышу. Водителя доставили в больницу.

В 14.55 произошло дорожное происшествие в Таллинне на перекрестке улиц Лаане и Лаулику. 13-летний мальчик на электросамокате въехал в легковой автомобиль BMW 525D, за рулем которого находился 18-летний мужчина. Мальчика доставили в больницу.

В 17.02 произошло дорожное происшествие в Таллинне на Петербургском шоссе у дома по Приймурру, 4. 60-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем Peugeot 2008, врезался перед регулируемым перекрестком в легковой автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого находилась 51-летняя женщина. Водителя Peugeot доставили в больницу.

В 19.14 произошло дорожное происшествие в городе Антсла на перекрестке улиц Тамме и Пыйк. 19-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем Volkswagen Passat, въехал в двигавшийся по главной дороге легковой автомобиль Škoda Fabia, за рулем которого находился 74-летний мужчина. Водителя Škoda и находившуюся в автомобиле 73-летнюю женщину доставили в больницу.

В 21.38 сообщили о дорожном происшествии в Харьюском уезде в волости Харью. На 1-м километре шоссе Эмари не имеющий водительских прав 30-летний мужчина, ехавший на квадроцикле ATV, потерял управление и, перевернувшись, перелетел через проезжую часть. Водителя доставили в больницу.

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