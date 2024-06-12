За собачьей йогой стоят страдания животных? Посетители были шокированы состоянием щенков

„Комната была маленькая, в ней не было кондиционера, было очень душно и жарко, щенята тяжело дышали и просто по углам спали, видно было, что они измучены“, - так описывает Юлия обстановку на занятии. Девушка признается, что сначала, увидев рекламу йоги с собаками в Instagram, подумала, что это классная идея - помогать животным, чтобы потом их можно было пристроить. Девушка решила поддержать такую затею и купить билет. Но изучив информацию подробнее, поменяла свое отношение к мероприятию.

„Оказалось, это не сотрудничество с каким-то питомником или организацией, а просто заработок денег на животных. Я отказалась это поддерживать, а потом увидела отзыв девушки в Instagram, что это было максимально негуманное мероприятие по отношению к щенятам. Они там находились весь день, хотя изначально должна была быть только одна сессия за день, - рассказывает Юлия. - Еще одна девушка, которая посетила мероприятие, вспомнила, что в углу фотостудии, в которой проходила йога, она увидела много картонных коробок - их могли привезти не в адекватных условиях, а в коробках!“