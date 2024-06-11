СЕЙЧАС | Сборная Эстонии по футболу играет с Литвой в финале Кубка Балтии (0:0)

В первом тайме Эстония больше владела мячом и создавала моменты, но лучший шанс выйти вперед в начале тайма был у Литвы, когда Матас Варейка попал в штангу.

Состав сборной Эстонии:

До матча:

Эпоха нового главного тренера Юргена Хенна началась в субботу с уверенной победы над Фарерскими островами (4:1). Поскольку во втором полуфинале Литва победила Латвию со счетом 2:0, именно Эстония и Литва определят обладателя Балтийского кубка.

За всю историю команды играли между собой 51 раз, из них наша сборная 22 раза праздновала победу и 8 раз играла вничью. В последний раз команды встречались на стадионе „А. Ле Кок Арена“ в ноябре 2022 года, когда Эстония одержала победу со счетом 2:0 благодаря голам Сергея Зенёва и Расмуса Пеэтсона.

В рейтинге ФИФА Эстония и Литва на данный момент находятся достаточно близко друг к другу. Эстония занимает 123-ю строчку, а Литва 137-ю. До победы над Фарерскими островами Эстония не могла выиграть на протяжении 14 игр.

В этом году Литва выиграла все три матча. До победы над Латвией в марте литовские футболисты дважды обыграли Гибралтар. В прошлом году Литва обыграла Болгарию со счетом 2:0 в отборочном матче чемпионата Европы и сыграла вничью с Венгрией, Болгарией и Черногорией.

За всю историю эстонская сборная выигрывала Кубок Балтии 10 раз, а Литва - 17.

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