„Выбирать из периодов истории какой-то один – это некорректно“. Установят ли в Нарве позорный столб?(3)
В Нарве несколько горожан-активистов хотят установить на Ратушной площади памятник в виде позорного столба, или столпа Юстиции, который будет напоминать о самом старом монументе Нарвы. Горуправа эту идею не приветствует.
На Ратушной площади во время празднования Дней города археолог Илья Давыдов и еще двое волонтеров установили на несколько дней сделанный из дерева макет позорного столба, чтобы привлечь внимание нарвитян.
Началось все с того, что Илья Давыдов во время археологических раскопок в рамках строительства Ратушной площади в 2022 году обнаружил основание этого исторического объекта. Столб Юстиции, или позорный столб, по данным археолога, был поставлен в Нарве в 1644 году, еще в то время, когда не были построены ратуша и биржа. Он изучил старые гравюры и по ним нашел место, где сохранились части монумента.
„У меня получилось реконструировать размер основания и восстановить, как этот памятник выглядел раньше, погрешность максимум 10 см“, — поделился результатом своей работы археолог.
По словам горожанина Сергея Цветкова, это был символ соблюдения закона.
„Не каждый город имел на это право, король давал его, а Нарва имела право, — рассказал Сергей Цветков, энтузиаст установки этого памятника на площади. — Это первый памятник в истории нашего города, и для тех горожан, кто любит Нарву, это важнейший памятник“.
„Позорный столб являлся самым старым объектом на исторической Торговой площади, который пережил многие столетия, войны, пожары, перепланировки города вплоть до своего демонтажа, — уточнил Илья Давыдов. — Демонтирован он был в конце 1870-х вместе с введением новой редакции общероссийского городового уложения, запретившего подобный род наказаний“.
По мнению археолога, восстановив памятник, можно связать воедино современную площадь с городским рынком прошлого, подчеркнуть преемственность развития Нарвы. „Столп Юстиции может стать символом справедливости и законности в Нарве: городское управление, исходя из законов, действует на благо и развитие города, и горожане, в свою очередь, соблюдая закон, способствуют процветанию Нарвы“, — добавил Давыдов.
Идея у Ильи Давыдова поставить памятник, повторяющий облик прежнего монумента, появилась сразу во время археологических исследований, тогда он делал запрос департаменту архитектуры и городского планирования с просьбой хотя бы промаркировать место. По его словам, тогда ему это пообещали сделать, но пока никакой маркировки нет. „Потом я предложил поставить временный муляж, чтобы позже установить и постоянный памятник, — поделился своим желанием Давыдов. — Но ответ был в том смысле, что департамент не разделяет мою идею, так как памятник будет мешать проведению мероприятий“.
Действительно, главный архитектор Нарвы Пеэтер Тамбу сказал RusDelfi, что если город поставит на Ратушной площади все, что на ней когда-либо было, то площадь просто исчезнет. „Это место в истории было всегда застроено, а выбирать из периодов истории какой-то один — это некорректно, может, кто-то захочет установить памятник Петру I или ворота победы, — уточнил Тамбу. — У нас была задача восстановить Ратушную площадь, чтобы люди могли собираться и что-то организовывать на ней“.
О маркировке главный архитектор сказал, что она планируется, но на нее в смете строительства площади не было заложено средств, поэтому это будет сделано в рамках другого проекта. И Тамбу напомнил, что об этом позорном столбе есть точная информация только про его основание, а остальное - это рисунки, фотографий в то время не было, а рисунки — это не совсем исторические данные.
Подробнее о столпе Юстиции
Позорный столб был одним из объектов, установкой которого озаботился магистрат после того, как в городе в 1644 была введена коллегиальная система управления и назначаемая правительственной властью должность бургомистра по образцу Стокгольма.
Собственный позорный столб был в Средневековье привилегией, на которую имели право далеко не все города. За право установки позорного столба города нередко вели долгие тяжбы и торги с сюзеренами. Установка позорного столба в 1644 году в Нарве подчеркивала авторитет городской власти и право города на судопроизводство на своей территории, дарованное верховной властью короля.
Известно, что столб был поставлен на старом городском рынке в 1644 году. Изготовление столба магистрат поручил местному каменотесу Маттиасу Даусу, который ранее работал в мастерской известного мастера Арента Пассера в Таллинне. Арент Пассер также известен как автор первого исторического изображения Нарвы на саркофаге шведского военачальника Понтуса Делагарди в Домском соборе Таллинна.
Столб представлял собой величественную колонну, на вершине которой находилось изваяние мужчины с плетью.
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