„Выбирать из периодов истории какой-то один – это некорректно“. Установят ли в Нарве позорный столб?

На Ратушной площади во время празднования Дней города археолог Илья Давыдов и еще двое волонтеров установили на несколько дней сделанный из дерева макет позорного столба, чтобы привлечь внимание нарвитян.

Началось все с того, что Илья Давыдов во время археологических раскопок в рамках строительства Ратушной площади в 2022 году обнаружил основание этого исторического объекта. Столб Юстиции, или позорный столб, по данным археолога, был поставлен в Нарве в 1644 году, еще в то время, когда не были построены ратуша и биржа. Он изучил старые гравюры и по ним нашел место, где сохранились части монумента.

„У меня получилось реконструировать размер основания и восстановить, как этот памятник выглядел раньше, погрешность максимум 10 см“, — поделился результатом своей работы археолог.

По словам горожанина Сергея Цветкова, это был символ соблюдения закона.

„Не каждый город имел на это право, король давал его, а Нарва имела право, — рассказал Сергей Цветков, энтузиаст установки этого памятника на площади. — Это первый памятник в истории нашего города, и для тех горожан, кто любит Нарву, это важнейший памятник“.

„Позорный столб являлся самым старым объектом на исторической Торговой площади, который пережил многие столетия, войны, пожары, перепланировки города вплоть до своего демонтажа, — уточнил Илья Давыдов. — Демонтирован он был в конце 1870-х вместе с введением новой редакции общероссийского городового уложения, запретившего подобный род наказаний“.

По мнению археолога, восстановив памятник, можно связать воедино современную площадь с городским рынком прошлого, подчеркнуть преемственность развития Нарвы. „Столп Юстиции может стать символом справедливости и законности в Нарве: городское управление, исходя из законов, действует на благо и развитие города, и горожане, в свою очередь, соблюдая закон, способствуют процветанию Нарвы“, — добавил Давыдов.