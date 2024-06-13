МНЕНИЕ | Ядерный пепел Путина: оружие для шантажа, а не для применения?

Осенью 2022 года и Путин, и Лавров, и другие представители российского руководства обвиняли Украину в подготовке „грязной“ ядерной бомбы – обычного боеприпаса, при взрыве которого может быть осуществлено рассеивание радиоактивных материалов на значительной территории. Таким образом Кремль хотел не только остановить наступление украинских войск на Херсонщине, но и создать образ Украины как террористического государства, ведь „грязная бомба“ - предмет мечтаний именно террористов.

Весной 2022 года российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС – крупнейшую в Европе, превратив ее в бастион своей системы обороны, в помещениях станции размещены солдаты, военная техника и боеприпасы. Также в феврале того же года была захвачена законсервированная Чернобыльская АЭС , разрушенный энергоблок которой был накрыт специальным конфайнментом. Правда, в конце марта 2022 года оккупанты вынуждены были покинуть Чернобыльскую АЭС.

На самом деле руководство России расчетливо использовало фактор радиофобии в своих политических целях в Украине. Исходя из любви Кремля к рефлексивному управлению, предполагаю, что там развернули в своих целях вышедший на экраны в 2019 году сериал „Чернобыль“, снятый компанией НВО. В нем максимально реалистично была воссоздана картина случившейся в 1986 году трагедии на Чернобыльской АЭС. Ядерный кошмар стал элементом массовой культуры. Если вспомнить, что заместителем главы кремлевской администрации, курирующим оккупационную политику на захваченных территориях Украины, является Сергей Кириенко, который несколько лет возглавлял корпорацию „Росатом“, паззл складывается практически сам собою.

Когда в начале мая 2024 года Владимир Путин объявил о проведении в Южном военном округе РФ учений по использованию нестратегического ядерного оружия, мировая общественность отреагировала на это настороженно. Ядерное оружие – привычный со времен холодной войны элемент стратегического сдерживания, стал в руках Путина некоей разменной монетой. Особый цинизм заключается в том, что в качестве последнего довода его использует… Россия - государство, обладающее ядерным арсеналом, и развязавшее неспровоцированную агрессию против Украины, добровольно отказавшейся от доставшегося в наследство от СССР ядерного оружия в середине 90-х годов ХХ века. Поэтому когда Путин говорил о „соблюдении правил нераспространения ядерного оружия“ во время недавнего пребывания в Минске, это могло вызвать только горькую усмешку.

Дальше – больше. 25 марта 2023 года Путин объявил о размещении „по просьбе Лукашенко“ тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Можно предположить, что это был асимметричный ответ Кремля на ордер Международного уголовного суда на арест Путина и детского омбудсмена РФ Львовой-Беловой. Им инкриминируют похищение украинских детей с оккупированных территорий. Лукашенко с радостью согласился на размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси, видя в этом возможности для увеличения собственной политической субъектности.

Создана полная иллюзия размещения ядерного оружия РФ в Беларуси. Но объективного подтверждения его наличия в Беларуси нет.

Однако стоит отметить, что в течение почти года наличие на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия подтверждал только начальник ГУР Кирилл Буданов. Разве что в последние пару месяцев появились публикации в авторитетных западных медиа на эту тему. Действительно, места возможного хранения ядерных зарядов на территории Беларуси охраняют российские военные, соответственно усилен и контрразведывательный режим. То есть создана полная иллюзия размещения ядерного оружия РФ в Беларуси. Но объективного подтверждения его наличия в Беларуси нет.

Масштаб имеет значение

Когда Путин сообщил об учениях по применению нестратегического ядерного оружия, он использовал специально приготовленную формулировку. Фактически он о тактическом ядерном оружии, авиационных бомбах и боеголовках для ракет „Искандер“ и „Кинжал“ (о причинах - чуть ниже). Причина учений, по версии кремлевского диктатора - агрессивные действия западных стран, их готовность поставлять Украине дальнобойные ракеты. То есть, с одной стороны, технология сдерживания времен холодной войны продолжает работать. Но это, в данном случае, лишь иллюзия.