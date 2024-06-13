На большом экране или в спортбаре: где посмотреть чемпионат Европы по футболу в Таллинне? Подборка заведений

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. Матчи состоятся в 10 немецких городах. Турнир откроет встреча сборных Германии и Шотландии.

На данный момент в Таллинне не планируют организацию точек для просмотра футбольных матчей. То есть показа игр на площади Свободы, как это было раньше, не будет.

Однако в столице есть много заведений, где смогут собраться любители футбола, чтобы насладиться предстоящим чемпионатом Европы.

Рынок Балтийского Вокзала

Balta Kino предлагает жителям Таллинна возможность БЕСПЛАТНО посмотреть матчи чемпионата Европы по футболу на большом экране.

OlyBet Bar & Grill (Harju 6)

В данном заведении покажут все матчи ЧЕ. На месте вы сможете побаловать себя широким выбором блюд и напитков, а на протяжении всего турнира в OlyBet Bar & Grill будет много интересных событий, сюрпризов и специальных предложений.

Столики можно бронировать ТУТ или по телефону +372 58 651 777.

Unibet Sports Bar Tallinn (Vana-Viru 13)

Спортивный бар UNIBET также покажет все матчи ЧЕ, а в качестве гостей выступят несколько известных легенд футбола, в том числе Яри Литманен, Рагнар Клаван, Тему Тайнио и другие.

Paavli Kultuurivabrik (Paavli 7)

В течении целого месяца в данном заведении футбольные фанаты смогут смотреть матчи как на улице, так и в помещении. В течение четырех недель болельщики смогут принять участие в коротких тематических викторинах, с помощью которых можно будет отслеживать ход турнира во время чемпионата Европы, а в день финального матча победителям будут вручены призы!

O’Learys Kristiine (Endla 45)

Также покажет все матчи ЧЕ, будет организована футбольная викторина с призами. Забронировать столик для просмотра матча можно ТУТ.

14 июня:

19:00 Начало викторины

21:45 конец + церемония награждения

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22:00 Германия - Шотландия