На большом экране или в спортбаре: где посмотреть чемпионат Европы по футболу в Таллинне? Подборка заведений
Смотреть долгожданный чемпионат Европы по футболу в огромной компании болельщиков совсем не то же самое, что дома. Холодное пиво, различные закуски, большой экран и невероятные эмоции – то, что делает просмотр матчей в барах таким особенным. Ищете, где можно будет посмотреть предстоящий чемпионат Европы? Мы собрали для вас самые популярные заведения.
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. Матчи состоятся в 10 немецких городах. Турнир откроет встреча сборных Германии и Шотландии.
На данный момент в Таллинне не планируют организацию точек для просмотра футбольных матчей. То есть показа игр на площади Свободы, как это было раньше, не будет.
Однако в столице есть много заведений, где смогут собраться любители футбола, чтобы насладиться предстоящим чемпионатом Европы.
Рынок Балтийского Вокзала
Balta Kino предлагает жителям Таллинна возможность БЕСПЛАТНО посмотреть матчи чемпионата Европы по футболу на большом экране.
OlyBet Bar & Grill (Harju 6)
В данном заведении покажут все матчи ЧЕ. На месте вы сможете побаловать себя широким выбором блюд и напитков, а на протяжении всего турнира в OlyBet Bar & Grill будет много интересных событий, сюрпризов и специальных предложений.
Столики можно бронировать ТУТ или по телефону +372 58 651 777.
Unibet Sports Bar Tallinn (Vana-Viru 13)
Спортивный бар UNIBET также покажет все матчи ЧЕ, а в качестве гостей выступят несколько известных легенд футбола, в том числе Яри Литманен, Рагнар Клаван, Тему Тайнио и другие.
Paavli Kultuurivabrik (Paavli 7)
В течении целого месяца в данном заведении футбольные фанаты смогут смотреть матчи как на улице, так и в помещении. В течение четырех недель болельщики смогут принять участие в коротких тематических викторинах, с помощью которых можно будет отслеживать ход турнира во время чемпионата Европы, а в день финального матча победителям будут вручены призы!
O’Learys Kristiine (Endla 45)
Также покажет все матчи ЧЕ, будет организована футбольная викторина с призами. Забронировать столик для просмотра матча можно ТУТ.
14 июня:
19:00 Начало викторины
21:45 конец + церемония награждения
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22:00 Германия - Шотландия
Участие в викторине принимают команды до 5 человек. Вступительный взнос с человека 5 евро (наличными на месте). Главный приз VIP-стол на полуфинальный матч ЧЕ в O’Learys Kristiine с питанием и безалкогольными напитками. Плюс призы от Tonybet, O’Learys, кинотеатра Apollo, Coca-Cola. Между всеми участниками будет разыграно 3 футбольных мяча ЧЕ. Чтобы зарегистрироваться, отправьте информацию о своей команде и количестве участников организаторам: allenleiten@yahoo.com.
Beer Garden (Inseneri 1)
С воскресенья по четверг работает с 12:00 до 23:00, поэтому матчи, которые начинаются в 22:00, увидеть толком не получится. Однако с пятницы по субботу заведение работает до двух ночи, и футбольные болельщики смогут спокойно насладиться футболом.
„Четвертьфинал, полуфинал и финал точно будем показывать. Другие игры - если будут желающие.
Поэтому, если вы желаете посмотреть какую-то игру, лучше сделать резервацию, так как мы можем одновременно показать только одну игру“, — сообщили в Beer Garden.
Где смотреть футбол, не выходя из дома?
Жители Эстонии смогут бесплатно посмотреть чемпионат Европы по футболу 2024 года на телеканалах ERR и концерна TV3 Grupp. Половину от общего числа матчей можно будет увидеть в эфире ETV и русскоязычного ETV+.
Поединки, начинающиеся в 16:00 и 19:00, покажут телеканалы TV3 и TV6.
ETV и ETV+ покажут все последние матчи игровых дней, начинающиеся в 22:00, включая матч-открытие Евро-2024 и оба полуфинала. В общей сложности это 25 трансляций.
Финал, который состоится 14 июля и начнется в 22:00, будет транслироваться одновременно на телеканалах ETV, TV3 и ETV+.
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